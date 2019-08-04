''فرانكي زابات'' ينجح في عبور المانش على ظهر لوح طائر نفاث

Dimanche 04 Août 2019



فرانس 24

نبذة عن الرجل الطائر





- بعد أن فشلت محاولته الأولى التي يعود تاريخها إلى عشرة أيام فقط بسبب إخفاقه في الهبوط على ظهر قارب للتزويد بالوقود، نجحت محاولته الثانية الأحد في عبور المانش كاملا ولكنه توقف في استراحة صغيرة على ظهر قارب لتزويد لوحه الطائر، المعروف بالإنكليزية بـ"فلايبورد" بالوقود.وأظهرت صور عرضها التلفزيون الفرنسي المخترع الذي يدعى "فرانكي زاباتا" وأطلق عليه اسم "الرجل الطائر" وهو يلوح لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارغريت القريب للغاية من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.زاباتا البالغ من العمر 40 عاما، أقلع في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا من شاطئ سانغات الفرنسي وبضجيج صاخب يصم الآذان وأمام أعين المئات من محبي عشاق الطيران.وقد رافقته في رحلته ثلاث مروحيات إلى حين هبوطه في الخليج حيث كان ينتظره العشرات من المتفرجين والصحافيين.وارتدى فرانكي خوذة واقية وبدلة سوداء مجهزة، منطلقا باتجاه خليج مارغريت الإنكليزي على الجانب الآخر، فتمكن من الطيران نحو 20 دقيقة على ارتفاع 20 مترا من سطح البحر ثم "هبط بسهولة هذه المرة لتزويد لوحه بالوقد وترك حقيبة ظهره"، وفقا لما ذكرته زوجته صباح الأحد.وبعدها بدقائق هبط على الجانب البريطاني بعد أن سافر في رحلة أحادية طائرا عبر القنال البالغ طوله 35 كم مستقلا جهاز الطيران الخاص به الذي يعمل بالكيروسين المخزن في حقيبة ظهر والمجهز بخمس توربينات صغيرة تسمح له بالإقلاع والتحليق حتى 190 كم / ساعة.