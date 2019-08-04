القاهرة وباريس تبحثان الوضع في ليبيا

Dimanche 04 Août 2019
الأناضول - القاهرة - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، الوضع في ليبيا.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من ماكرون، شهد استعراض ملفات ثنائية وإقليمية خاصة الوضع الليبي.
بدوره، جدد السيسي، دعمه لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال إن "التنظيمات الإرهابية لا تمثل تهديداً فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".
من جانبه، أكد ماكرون "أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها".
وأشار البيان إلى أن الجانبين توافقا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بشأن ليبيا.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقسامًا حيث تسيطر قوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على شرقي البلاد، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة؛ على مدن وبلدات في الغرب.
فيما أسفر هجوم جيش حفتر على طرابلس منذ بدايته في 4 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 5 يوليو/تموز، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من ماكرون، شهد استعراض ملفات ثنائية وإقليمية خاصة الوضع الليبي.
بدوره، جدد السيسي، دعمه لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال إن "التنظيمات الإرهابية لا تمثل تهديداً فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".
من جانبه، أكد ماكرون "أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها".
وأشار البيان إلى أن الجانبين توافقا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بشأن ليبيا.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقسامًا حيث تسيطر قوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على شرقي البلاد، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة؛ على مدن وبلدات في الغرب.
فيما أسفر هجوم جيش حفتر على طرابلس منذ بدايته في 4 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 5 يوليو/تموز، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.
En continu
- Hier 23:26 لتونس ، ربٌّ يحميها...
- Hier 21:01 قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية
- Hier 18:27 عبد اللطيف المكي، أو كعب أشيل...
- Hier 16:34 هل يكون مصطفي بن جعفر العصفور النادر؟؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:25
|16:14
|12:32
|05:27
|03:47
|
32°
|31°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|32°-22
|39°-26
|41°-28
|45°-29
|38°-28
Follow @babnet_Tunisie
( 84 036) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 73 714) كلات بعضها ..
( 65 496) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 133) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 65 085) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 54 728) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 727) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 696) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 614) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 582) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 711) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 559) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 321) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 025) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 735) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 379) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 922) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 019) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 990) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 982) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:abououssama1 ( )
Sur: الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد لنبيل القروي يخطط فيها لضرب الجمعيات المعنية بمكافحة الفساد والمحسوبية