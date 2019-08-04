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7جرحى في إطلاق نار بمنتزه غربي شيكاغو الأمريكية

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
الأناضول - واشنطن - أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي (وسط غرب)، وفق إعلام محلي.

وقالت الشرطة في شيكاغو، إنه في حوالي الساعة 1:20 (بالتوقيت المحلي) من صباح الأحد، كانت مجموعة تقف في متنزه "دوغلاس بارك" على طريق ويست روزفلت، عندما فتح شخص النار من داخل سيارة "كامارو" سوداء، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي شيكاغو" المحلية.


وأشارت الشرطة إلى أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى "ماونت سايناي" لتلقي العلاج؛ بينهم أربعة رجال حالة أحدهم حرجة، وثلاثة نساء.

يأتي هذا في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة حيث قتل 29 شخصًا، وجرح العشرات في حادثي إطلاق نار بولايتي تكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق).

فبعد ساعات من مقتل 20 شخصًا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو، في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة "دايتون" في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.

  
  
     
  
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