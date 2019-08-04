فاطمة سمورا تستهل مهامها كمندوب عام للفيفا في افريقيا

Dimanche 04 Août 2019
وات - اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان "فاطمة سمورا"، التي تم تعيينها مندوبا عاما للفيفا في افريقيا والتي تشغل ايضا منصب امين عام الفيفا، استهلت امس السبت بمقر الهيكل القاري في القاهرة، مهامها الجديدة وذلك بالمشاركة في اجتماعين تراسهما احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي.
وجمع الاجتماع الاول مجلس ادارة الاتحاد الافريقي فيما شمل الثاني كافة اعضاء الادارة.
وتوجهت فاطمة سمورا بالمناسبة بالشكر الى رئيس الاتحاد الإفريقي على المبادرة التي اتخذها لاستدعاء خبرة الفيفا لتشخيص الوضع الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم واقتراح السبل الكفيلة باصلاح مساره مؤكدة ان هذا العمل سوف يعتمد على إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبما يتوافق مع القوانين والنصوص الخاصة بـال"كاف".
وحثت سمورا أعضاء الإدارة على أن يكونوا مخلصين وأن يكونوا على استعداد للتضحية من أجل إعطاء صورة أكثر إيجابية لكرة القدم الأفريقية.
واختتمت قائلة "مهمة الفيفا ليست تسوية الحسابات، نحن هنا للمساعدة في دعم برنامج الإصلاح الواسع الجاري.
يجب تحرير الاتحاد الافريقي من الاضطرابات، بحيث تتألق كرة القدم الأفريقية حول العالم".
ورافق مندوب الفيفا العام إلى إفريقيا ماريو غالافوتي، مدير اللجان المستقلة في الاتحاد الدولي، والذي سيكون أحد المتعاونين معها في هذه المهمة.
ويذكر ان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امضى على هامش جلسته العامة الاخيرة اتفاقية تعاون مع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من اجل اعادة هيكلة كرة القدم الافريقية وتطويرها.
وجمع الاجتماع الاول مجلس ادارة الاتحاد الافريقي فيما شمل الثاني كافة اعضاء الادارة.
وتوجهت فاطمة سمورا بالمناسبة بالشكر الى رئيس الاتحاد الإفريقي على المبادرة التي اتخذها لاستدعاء خبرة الفيفا لتشخيص الوضع الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم واقتراح السبل الكفيلة باصلاح مساره مؤكدة ان هذا العمل سوف يعتمد على إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبما يتوافق مع القوانين والنصوص الخاصة بـال"كاف".
وحثت سمورا أعضاء الإدارة على أن يكونوا مخلصين وأن يكونوا على استعداد للتضحية من أجل إعطاء صورة أكثر إيجابية لكرة القدم الأفريقية.
واختتمت قائلة "مهمة الفيفا ليست تسوية الحسابات، نحن هنا للمساعدة في دعم برنامج الإصلاح الواسع الجاري.
يجب تحرير الاتحاد الافريقي من الاضطرابات، بحيث تتألق كرة القدم الأفريقية حول العالم".
ورافق مندوب الفيفا العام إلى إفريقيا ماريو غالافوتي، مدير اللجان المستقلة في الاتحاد الدولي، والذي سيكون أحد المتعاونين معها في هذه المهمة.
ويذكر ان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امضى على هامش جلسته العامة الاخيرة اتفاقية تعاون مع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من اجل اعادة هيكلة كرة القدم الافريقية وتطويرها.
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Par:Sly (Tunisia )
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