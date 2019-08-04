الفلبين.. مصرع 25 بإنقلاب 3 عبّارات بحرية نتيجة الطقس

Dimanche 04 Août 2019



الأناضول

- مانيلا - أعلنت السلطات الفلبينية، الأحد، مصرع 25 وإنقاذ 55 آخرين في حوادث انقلاب 3 عبّارات بحرية جراء رياح وأمواج عاتية وسط البلاد.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن متحدث باسم الشرطة الفلبينية (لم تسمّه) قوله إن "معظم الذين لقوا مصرعهم، كانوا مسافرين على متن عبّارتين انقلبتا، السبت، في ولايتي "غويماراس" و "إيلويلو".وأشار المسؤول إلى أن "عدد الذين تم إنقاذهم في الحادثتين وصل إلى 55، بينما ما زالت عمليات البحث جارية عن 5 مفقودين آخرين".وبحسب االمصدر نفسه، انقلبت عبّارة ثالثة، لم تكن تحمل مسافرين، في مضيق "إيلويلو"، ونجا جميع أفراد طاقمها المؤلف من 4.وحذرت توقعات الطقس في المنطقة من انهيارات تربة قد تحصل جراء أمطار موسمية غزيرة وعواصف رعدية متوقعة، نتيجة منخفض استوائي يبعد ألف كيلومتر عن السواحل الشرقية للبلاد.وتم تعليق الدوام في المدارس والأعمال الأخرى في العاصمة مانيلا، يومي الجمعة والسبت، وسط أمطار غزيرة وسيول ضربت المدينة، مما أدى إلى أزمة في حركة السير بالمناطق المنخفضة فيها.