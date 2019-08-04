ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في أوهايو اليوم إلى 9

Dimanche 04 Août 2019
وكالات - قتل عشرة أشخاص على الأقل، صباح اليوم، الأحد، جرّاء جريمة إطلاق نار جماعي في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركيّة، بعد ساعات من مجزرة في مدينة إل باسو بولاية تكساس ، جنوبيّ البلاد.
وبحسب وسائل إعلام أميركيّة، فإنّ إطلاق النار بدأ الواحدة فجر الأحد (بالتوقيت المحليّ)، عندما استدعيت قوات الشرطة "لوجود مطلق نار نَشِط" في مركز المدينة.
وقال شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي إنّ قوات الأمن الأميركيّة وسيارات الإسعاف تملأ المكان وتعمل على نقل المصابين إلى المشافي.
وتبيّن صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل مطلق النار، غير أن الشرطة الأميركية لم تؤكّد ذلك بعد.
وأمس، السبت، أعلنت شرطة مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأميركية، مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 26 على الأقل، في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة، بحسب شبكة "سي إن إن".
وبحسب وسائل إعلام أميركيّة فإنّ خلفيّة إطلاق النار هي "عنصريّة ضد المهاجرين من المكسيك"، وذكرت أنّ مطلقي النار "سعوا إلى قتل أكبر عدد ممكن من المكسيكيين"، علمًا بأن ولاية تكساس تقع على الحدود مع المكسيك.
وأفادت الشبكة بأن السلطات ألقت القبض على رجل أبيض في العشرينيّات من عمره، وهو مشتبه في تنفيذه الهجوم ويدعى باتريك كروسياس.
وفي وقت سابق، نقلت الشبكة عن مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، أوليفيا زيبيدا، قولها إنّ قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبهين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبحسب وسائل إعلام أميركيّة، فإنّ إطلاق النار بدأ الواحدة فجر الأحد (بالتوقيت المحليّ)، عندما استدعيت قوات الشرطة "لوجود مطلق نار نَشِط" في مركز المدينة.
وقال شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي إنّ قوات الأمن الأميركيّة وسيارات الإسعاف تملأ المكان وتعمل على نقل المصابين إلى المشافي.
وتبيّن صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل مطلق النار، غير أن الشرطة الأميركية لم تؤكّد ذلك بعد.
وأمس، السبت، أعلنت شرطة مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأميركية، مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 26 على الأقل، في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة، بحسب شبكة "سي إن إن".
وبحسب وسائل إعلام أميركيّة فإنّ خلفيّة إطلاق النار هي "عنصريّة ضد المهاجرين من المكسيك"، وذكرت أنّ مطلقي النار "سعوا إلى قتل أكبر عدد ممكن من المكسيكيين"، علمًا بأن ولاية تكساس تقع على الحدود مع المكسيك.
وأفادت الشبكة بأن السلطات ألقت القبض على رجل أبيض في العشرينيّات من عمره، وهو مشتبه في تنفيذه الهجوم ويدعى باتريك كروسياس.
وفي وقت سابق، نقلت الشبكة عن مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، أوليفيا زيبيدا، قولها إنّ قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبهين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
En continu
- Hier 23:26 لتونس ، ربٌّ يحميها...
- Hier 21:01 قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية
- Hier 19:59 قفصة / القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين
- Hier 18:27 عبد اللطيف المكي، أو كعب أشيل...
- Hier 16:34 هل يكون مصطفي بن جعفر العصفور النادر؟؟
- Hier 12:55 وفاة طبيعية لحاج تونسي من ولاية نابل
- Hier 12:46 لرئيس القادم نهضاوي ، أو لا يكون!!!
- Hier 12:29 وزارة الداخلية ترد على تصريحات نبيل القروي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:25
|16:14
|12:32
|05:27
|03:47
|
33°
|35°
|% 26
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|35°-23
|39°-26
|41°-27
|45°-28
|39°-27
Follow @babnet_Tunisie
( 83 699) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 73 422) كلات بعضها ..
( 65 413) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 009) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 716) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 672) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 53 378) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 49 679) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 595) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 548) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 684) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 545) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 313) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 993) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 625) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 152) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 845) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 999) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 976) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 971) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:Azzah (France )
Sur: فيديو اليوم: تونسية متزوجة بأجنبي تدخل في هستيريا بعد دعوتها الى الاستظهار بعقد الزواج