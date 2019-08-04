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اكبر حزب في الجمهورية عاجز عن اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية !

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
مرتجى محجوب


الى حدود اللحظة الحالية ،لم تقدر حركة النهضة التي يدعي انصارها انها أول و اكبر حزب في البلاد ،ان تحسم خيارها حول مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة ، رغم مشاوراتها الداخلية و الخارجية المتعددة و المتنوعة منذ امد ليس بالقصير .


المفروض و المتعامل به في جل الديموقراطيات في العالم ، هو ان يحدد الحزب برنامجه و رؤيته للمنصب المعني بالانتخابات و من ثمة يتم تحديد المواصفات المطلوبة في الشخص المترشح بغض النظر عن حسابات الربح و الخسارة التي لم و لن تمثل ابدا علما صحيحا و الا لما حصلت مفاجات في رئاسيات عديد الدول بما فيها العظمى منها .

في نفس السياق ، فلن يمكنك ان تلوم من يصنفك بالحزب الانتهازي اذا كان همك الوحيد ، المراهنة على حصان رابح بغض النظر عن برنامجه و مؤهلاته التي يمكن ان تتعارض تماما مع ما تسعى لتسويقه من قيم و مبادئ و توجهات .

ثم ، ماذا سيكون موقف النهضة اذا رفضت الشخصية المعنية و التي سيقع عليها الاختيار لدعم الحركة بما أنه يمكن ان يقلص حظوظها في الفوز بعد أن يحسب لدى الراي العام عليها و منها و إليها !

هذا كله ، و من دون أن أتحدث عن الخلافات و الصراعات الداخلية المتوقعة و التي وان كانت مسالة نهضاوية داخلية فانها تهم الراي العام الذي يحق له تناولها و تحليلها بالنظر للانعكاسات البديهية لأي اوضاع داخلية لأي حزب يريد تصدر المشهد السياسي و ممارسة الحكم على الوضع العام في البلاد .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186896

Radius  (Tunisia)  |Dimanche 04 Août 2019 à 09h 40m |           
ايها المستقل برشا النهضة تقراا حساب 119
حزب اللي برنامجهم ضد النهضة رفقا بالتجربة
لان من السهل عليها ترشيح احد كوادرها
ثم هل لك ان تفسر انتهاازية ما معناها



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