اكبر حزب في الجمهورية عاجز عن اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية !

Dimanche 04 Août 2019
مرتجى محجوب
الى حدود اللحظة الحالية ،لم تقدر حركة النهضة التي يدعي انصارها انها أول و اكبر حزب في البلاد ،ان تحسم خيارها حول مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة ، رغم مشاوراتها الداخلية و الخارجية المتعددة و المتنوعة منذ امد ليس بالقصير .
المفروض و المتعامل به في جل الديموقراطيات في العالم ، هو ان يحدد الحزب برنامجه و رؤيته للمنصب المعني بالانتخابات و من ثمة يتم تحديد المواصفات المطلوبة في الشخص المترشح بغض النظر عن حسابات الربح و الخسارة التي لم و لن تمثل ابدا علما صحيحا و الا لما حصلت مفاجات في رئاسيات عديد الدول بما فيها العظمى منها .
في نفس السياق ، فلن يمكنك ان تلوم من يصنفك بالحزب الانتهازي اذا كان همك الوحيد ، المراهنة على حصان رابح بغض النظر عن برنامجه و مؤهلاته التي يمكن ان تتعارض تماما مع ما تسعى لتسويقه من قيم و مبادئ و توجهات .
ثم ، ماذا سيكون موقف النهضة اذا رفضت الشخصية المعنية و التي سيقع عليها الاختيار لدعم الحركة بما أنه يمكن ان يقلص حظوظها في الفوز بعد أن يحسب لدى الراي العام عليها و منها و إليها !
هذا كله ، و من دون أن أتحدث عن الخلافات و الصراعات الداخلية المتوقعة و التي وان كانت مسالة نهضاوية داخلية فانها تهم الراي العام الذي يحق له تناولها و تحليلها بالنظر للانعكاسات البديهية لأي اوضاع داخلية لأي حزب يريد تصدر المشهد السياسي و ممارسة الحكم على الوضع العام في البلاد .
ناشط سياسي مستقل
الى حدود اللحظة الحالية ،لم تقدر حركة النهضة التي يدعي انصارها انها أول و اكبر حزب في البلاد ،ان تحسم خيارها حول مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة ، رغم مشاوراتها الداخلية و الخارجية المتعددة و المتنوعة منذ امد ليس بالقصير .
المفروض و المتعامل به في جل الديموقراطيات في العالم ، هو ان يحدد الحزب برنامجه و رؤيته للمنصب المعني بالانتخابات و من ثمة يتم تحديد المواصفات المطلوبة في الشخص المترشح بغض النظر عن حسابات الربح و الخسارة التي لم و لن تمثل ابدا علما صحيحا و الا لما حصلت مفاجات في رئاسيات عديد الدول بما فيها العظمى منها .
في نفس السياق ، فلن يمكنك ان تلوم من يصنفك بالحزب الانتهازي اذا كان همك الوحيد ، المراهنة على حصان رابح بغض النظر عن برنامجه و مؤهلاته التي يمكن ان تتعارض تماما مع ما تسعى لتسويقه من قيم و مبادئ و توجهات .
ثم ، ماذا سيكون موقف النهضة اذا رفضت الشخصية المعنية و التي سيقع عليها الاختيار لدعم الحركة بما أنه يمكن ان يقلص حظوظها في الفوز بعد أن يحسب لدى الراي العام عليها و منها و إليها !
هذا كله ، و من دون أن أتحدث عن الخلافات و الصراعات الداخلية المتوقعة و التي وان كانت مسالة نهضاوية داخلية فانها تهم الراي العام الذي يحق له تناولها و تحليلها بالنظر للانعكاسات البديهية لأي اوضاع داخلية لأي حزب يريد تصدر المشهد السياسي و ممارسة الحكم على الوضع العام في البلاد .
ناشط سياسي مستقل
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Par:radius (Tunisia )
Sur:اكبر حزب في الجمهورية عاجز عن اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية !