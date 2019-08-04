متظاهرون ينزلون العلم الصيني من السارية في هونغ كونغ

Dimanche 04 Août 2019



الأناضول

- أقدم متظاهرون في مدينة هونغ كونغ، السبت، على إنزال العلم الصيني من السارية في ميناء فيكتوريا التاريخي، إثر احتجاج شارك فيه عشرات الآلاف ضد قانون يجيز تسليم المطلوبين للصين.وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج"، قام 4 متظاهرين يرتدون ملابس سوداء بإنزال العلم الصيني من السارية خلال ساعات النهار أثناء احتجاج عشرات الآلاف.وأشارت الصحيفة إلى وقوع صدام بين محتجين وقوات الشرطة بعد أن أراد المحتجون فتح طريق أغلقته الشرطة.وأوضحت أن المتظاهرين حاولوا وضع حواجز عبر إحراق أوراق الكرتون، وأغلقوا الطرق الرئيسية في المدينة.وبينت أن قوات الشرطة أطقلت غازات مسيلة للدموع لردع المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون التوجه لمركز شرطة "تسيم شا تسوي".وأكدت أن بعض عشرات المحتجين حاولوا التسلق على جدار مركز الشرطة، فيما سلّط بعضهم أضواء ليزرية على مركز الشرطة.وفي هذه الأثناء أوقفت قوات الشرطة بعض المتظاهرين الذين ألقوا بزجاجات حارقة أمام مركز الشرطة.وتتواصل المظاهرات في هونغ كونغ رفضًا لمشروع قانون يهدف لتسليم المطلوبين لمحاكمتهم في الصين.وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون الآن بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وباستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في المدينة، التي تتمتع بحكم شبه مستقل، رغم تبعيتها رسميًا للسيادة الصينية.وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، منتصف يونيو/حزيران الماضي، تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماما.