المبروك الحريزي يكشف و يفضح المستور في المشهد السياسي

Samedi 03 Août 2019
تقديم / منجي باكير
كتب الاستاذ النائب و ضمير الثورة الباقي على نبضه - و لو خافتا - المبروك الحريزي على صفحته في الفيسبوك تحت عنوان : ( خلاصة تجربة )
الرغبة في التغيير و الإصلاح تقتضي القدرة و الإرادة و الحكمة و الوسيلة.
القدرة :هي أن تكون قادرا على الوصول إلى الأهداف و هذا مرتبط بالإرادة أساسا لكن ذلك يقتضي الحكمة دون التنطع و اتخاذ الوسائل و ليس العبث.
الدولة التونسية تشهد سيطرة شبكة مصالح محلية و جهوية و مركزية تركز الثروة و النفوذ و تتبادل المنافع فيقع تصعيد قيادات لخدمة المصالح كما إن قيادات تغوي زبائن من أصحاب المصالح لتعزز نفوذها مقابل خدمات.
القوى الخارجية تختار زبائنها من القيادات و حين بعثرت ألأوراق بعد 2011 نزلت الى الميدان بكل الثقل عبر منظمات و جمعيات دولية تجمع الناس حول مواضيع واجهة و تجمع المعطيات و تحللها ثم توصلت عبر المتكونين و المجندين بعلمهم و بدون علمهم و الجمعيات المدعومة و أحزاب و أفراد الى التأثير في المشهد .فمن يملك المعلومة يملك القرار.
أن تريد التأثير في كل ذلك يعني ان تفككه و تعيد بناءه و هذا غير ممكن. أو أن تشتته و تملك وسائل القوة لتوجيهه نحو المسار الوطني. لا يتم ذلك الا عبر التحالف الرسمي أو الموضوعي مع بقية القوى الوطنية مما يقتضي القدرة على قبول الإختلاف و إدارته.
خلاف ذلك من الصياح أو البكائيات أو الجلوس على الربوة و التندر عبث و تنطع.
كتب الاستاذ النائب و ضمير الثورة الباقي على نبضه - و لو خافتا - المبروك الحريزي على صفحته في الفيسبوك تحت عنوان : ( خلاصة تجربة )
الرغبة في التغيير و الإصلاح تقتضي القدرة و الإرادة و الحكمة و الوسيلة.
القدرة :هي أن تكون قادرا على الوصول إلى الأهداف و هذا مرتبط بالإرادة أساسا لكن ذلك يقتضي الحكمة دون التنطع و اتخاذ الوسائل و ليس العبث.
الدولة التونسية تشهد سيطرة شبكة مصالح محلية و جهوية و مركزية تركز الثروة و النفوذ و تتبادل المنافع فيقع تصعيد قيادات لخدمة المصالح كما إن قيادات تغوي زبائن من أصحاب المصالح لتعزز نفوذها مقابل خدمات.
القوى الخارجية تختار زبائنها من القيادات و حين بعثرت ألأوراق بعد 2011 نزلت الى الميدان بكل الثقل عبر منظمات و جمعيات دولية تجمع الناس حول مواضيع واجهة و تجمع المعطيات و تحللها ثم توصلت عبر المتكونين و المجندين بعلمهم و بدون علمهم و الجمعيات المدعومة و أحزاب و أفراد الى التأثير في المشهد .فمن يملك المعلومة يملك القرار.
أن تريد التأثير في كل ذلك يعني ان تفككه و تعيد بناءه و هذا غير ممكن. أو أن تشتته و تملك وسائل القوة لتوجيهه نحو المسار الوطني. لا يتم ذلك الا عبر التحالف الرسمي أو الموضوعي مع بقية القوى الوطنية مما يقتضي القدرة على قبول الإختلاف و إدارته.
خلاف ذلك من الصياح أو البكائيات أو الجلوس على الربوة و التندر عبث و تنطع.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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