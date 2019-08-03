نصيحتي للنهضة و شطر النصيحة ليك !

Samedi 03 Août 2019



شاءت الظروف و الاحداث ان تؤول لمازق سياسي واضح و صريح ، يقتضي حلولا تستجيب لطبيعة و رهانات المرحلة التاريخية التي يمر بها وطن لا زال يبحث عن استكمال مشروع حضاري يجعله و إن لم يشا علنا ، يشكل نموذجا قابلا و مؤهلا للتصدير إضافة لزيت الزيتون .مجلس شورى سينعقد يوم غد ليبحث عن مرشح للرئاسيات يناسب انتظارات ظرفية لن تحل مشاكل حزب و لا وطن .مباشرة و دون مواربة ، نصيحتي للنهضة التي لا أكره و عليها لا احقد على عكس ما يمكن ان يعتقده البعض ، و التي تمثل في رائي حبل النجاة الوحيد ، هي ان تبادر بدعم عصفور نادر يحمل رؤية وطنية و حضارية لدولة متمسكة و معتزة بدينها في مقابل نهضة مدنية تونسية ديموقراطية و محافظة ، يمكنه ان يحقق انتصارا ساحقا في الرئاسية سينعكس و يؤثر حتما على التشريعيات التي تليها .ثقوا في انفسكم و قرروا دون تردد ، تحولكم و تطوركم المرتجى و اني اهنكئكم و اهنئ وطني بالفوز الكاسح مسبقا .انها مرحلة تاريخية ، تفرض على الجميع مقولة ان تكون أو لا تكون .نعم ، مرحلة ستكون انعكاساتها و نتائجها راديكالية بقدر البعد أو القرب من مشروع الوطن و الامة الحضاري .امام النهضة التي أراهن على وعيها و فطنتها ، خيار و قرار صعب و حاسم يوم غد السبت ، و ليس الزبيدي أو الشاهد أو سعيد أو عبو أو المرزوقي أو مورو أو العريض ... من يستجيبون لطبيعة و تحديات المرحلة .النهضة بعد الانتخابات القادمة : أما حزب حاكم و رئاسة تاريخية أو لا شيء .ناشط سياسي مستقل