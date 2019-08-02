Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

قل لي اي شعب انت ، اقول لك من سيحكمك !؟

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
بقلم / منجي باكير

شعب غارق في القروض الربوية للعنكوش ، شعب يحب الخلعة و تكسير الضلعة ، شعب ردوه يجري على كرشو يشفق ما يلحق ، شعب شطره يكنكتي و الشطر الآخر يبحث على ريزو ،،، شعب بكبيره و صغيره ما يعرف على هويته و دينه الا ما قل و دل اما تاريخه فيا حسرة .... شعب شادد الستادات و معبي المهرجانات و اللي قعد البرة في الاعراس و الحوم و القهاوي ،،، شباب يحلم بالقمار و الحرقة و الدخان و مشتقاته ، نساء لاهية بالمسلسلات و الريجيمات و خوذ و هات ،،،، شعب في اكثرو هايم غايم ، مسيب الماء ع البطيخ و دار الخلا تبيع اللفت و خوذ فيَ ناخذ فيك ، شعب بايع الطرح و بايع الصندوق ، و الله ينصر من صبح ،،، شعب يزوك من الغلاء و هو اللي ينفّض الاسواق العادية و السوداء ، شعب يشكي و يبكي من الرشوة و المحسوبية و هو اول من يصنعها و يطلبها و يشجع عليها ، شعب يحب ع الهندي المقشر و البارد زادة ،،، اما الخدمة يسمع و ما يعرفهاش و اللي قراو و اللي خدمو ماتو ....
شعب بها المواصفات كيفاش تحبوا يكون من يتولى أمره !؟ كيفاش تحبوا حال من سيحكمه !؟


  
  
     
  
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