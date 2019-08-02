السعودية: إقرار تعديلات لتخفيف قيود السفر على النساء

Vendredi 02 Août 2019



الأناضول

- الرياض - كشفت تقارير صحفية سعودية، الخميس، عن إقرار تعديلات في نظام وثائق السفر، تسمح للمرأة، لأول مرة في تاريخ المملكة، بالسفر دون ولاية الرجل.وإثر تلك التعديلات، تسابق مغردون سعوديون عبر موقع "تويتر" في التعبير عن فرحهم بالقرار الذي لم تعلنه السلطات رسميًا بعد، كما لم تنشره الجريدة الرسمية ليكون سار.فيما ذكرت ‏‏‏‏الجريدة الرسمية للمملكة (أم القرى) عبر تويتر، أن عددها القادم - مقرر صدوره الجمعة - سيتضمن "الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية"، دون تفاصيل.وتتضمن التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، بحسب صحيفة "سبق" المحلية، حق المرأة في استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولا به في السابق.وحتى إقرار تلك التعديلات، تحتاج النساء من أي عمر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.وتأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضًا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن "عبيدًا" لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.وتقول جماعات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى "مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن".وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات، مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.وتستند السعودية في تطبيق نظام الولاية على تفسير لآية قرآنية، رغم وجود خلاف بين علماء الدين حول هذا التفسير.