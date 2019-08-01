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زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط تشيلي

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
الأناضول - سانتياغو - ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر دولة تشيلي المطلة على المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية، دون ورود أنباء عن ضحايا أو أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع مساء الخميس في الساعة 19:28 تغ، وتم تحديد مركزه على بعد 95 كم شمال غربي مدينة "سان أنطونيو" وسط البلاد.


وأوضح المصدر أن الزلزال شعر به السكان في جميع أنحاء المنطقة الوسطى بالبلاد.

  
  
     
  
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