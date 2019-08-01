قوات الوفاق الليبية تعلن تقدمها في محاور جنوبي طرابلس

Jeudi 01 Août 2019
الأناضول - أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها بأن قواتهم أحرزت، الخميس، تقدما في عدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس.
وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن قواتهم أحرزت تقدمات مهمة في محاور عين زارة، والخلة (خلة عون) واليرموك (خلة الفرجان).
وكشف المجعي، للأناضول، بأن قواتهم تمكنت من أسر 6 مقاتلين تابعين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال الاشتباكات.
وأشار إلى أن سلاح الجو (التابع للوفاق) قدم مساندة للقوات البرية، وتمكن من تدمير دبابة وعدة آليات مسلحة (لم يحددها).
وأضاف المجعي، أن قوات حفتر، لا تزال تستخدم الطيران المسير والحربي.
ولفت إلى أن القواعد الجوية التي تنطلق منها تلك الطائرات، مرصودة وستكون هدفا لقواتهم.
وتابع أن قواتهم فقدت، فجر الخميس، 6 مقاتلين نتيجة تعرضهم لضربة جوية بمحور طريق المطار.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، دون أن تحقق تقدما.
وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن قواتهم أحرزت تقدمات مهمة في محاور عين زارة، والخلة (خلة عون) واليرموك (خلة الفرجان).
وكشف المجعي، للأناضول، بأن قواتهم تمكنت من أسر 6 مقاتلين تابعين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال الاشتباكات.
وأشار إلى أن سلاح الجو (التابع للوفاق) قدم مساندة للقوات البرية، وتمكن من تدمير دبابة وعدة آليات مسلحة (لم يحددها).
وأضاف المجعي، أن قوات حفتر، لا تزال تستخدم الطيران المسير والحربي.
ولفت إلى أن القواعد الجوية التي تنطلق منها تلك الطائرات، مرصودة وستكون هدفا لقواتهم.
وتابع أن قواتهم فقدت، فجر الخميس، 6 مقاتلين نتيجة تعرضهم لضربة جوية بمحور طريق المطار.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، دون أن تحقق تقدما.
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Par:bensa94 (France )
Sur: الغنوشي في حوار مع وكالةbloomberg يتحدث عن مرشح النهضة للرئاسية، المشاورات مع الشاهد،و يوجّه رسالة للإمارات