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النفط يهبط أكثر من 7 بالمئة بعد إعلان ترامب تعريفات ضد الصين

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
الأناضول - عمقت أسعار النفط خسائرها بنحو 7 بالمئة في تعاملات مساء الخميس، مع تصاعد التوترات التجارية .

وبحلول الساعة (05:57 ت.غ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 6.09 بالمئة أو 3.96 دولار إلى 61.09 دولارا للبرميل.


كذلك، تهاوت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل بنسبة 7.31 بالمئة أو 4.28 دولار إلى 54.30 دولارا للبرميل.

وهبطت أسعار النفط بقوة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام بلاده فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على البضائع المتبقية القادمة من الصين وتبلغ قيمتها 300 مليار دولار، اعتبارا مع مطلع الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تعقد البلدان الجولة المقبلة من المحادثات رفيعة المستوى بينهما، في واشنطن سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعقد الجانبان الدورة الـ12 من المحادثات في شانغهاي بالصين على مدار الثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع الجاري.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كتب ترامب أن الصين خسرت 5 ملايين وظيفة، إضافة إلى مليوني وظيفة صناعية بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها على بكين، لافتا أنه بذلك سبب صدمة كبيرة للصين.

واستدرك بالقول إن الولايات المتحدة "تبلي بلاءً حسنًا".

  
  
     
  
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