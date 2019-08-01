السعودية تعلن رسميًا الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

Jeudi 01 Août 2019
الأناضول - الرياض - أعلنت السعودية، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.
وأفادت المحكمة العليا في السعودية، أن غدا الجمعة، هو الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.
وأشارت إلى أن "الوقوف بعرفة السبت، التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك، الأحد الذي يليه".
وفي وقت لاحق، أعلنت دار الإفتاء المصرية، ثبوت هلال شهر ذي الحجة، وأن غدا الجمعة هو أول أيام الشهر، وأن 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
فيما خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 أغسطس/ آب أول أيام عيد الأضحى.
وأعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال.
وأضافت: وعليه يكون غدا الجمعة، المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون السبت، هو غرة شهر ذي الحجة.
وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.
وأفادت المحكمة العليا في السعودية، أن غدا الجمعة، هو الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.
وأشارت إلى أن "الوقوف بعرفة السبت، التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك، الأحد الذي يليه".
وفي وقت لاحق، أعلنت دار الإفتاء المصرية، ثبوت هلال شهر ذي الحجة، وأن غدا الجمعة هو أول أيام الشهر، وأن 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
فيما خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 أغسطس/ آب أول أيام عيد الأضحى.
وأعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال.
وأضافت: وعليه يكون غدا الجمعة، المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون السبت، هو غرة شهر ذي الحجة.
وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.
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Par:lechef ( )
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