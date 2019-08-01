Radio Babnet Tunisie On Air: Yosra Mahnouch - Aw9ati Bitihlaw  

احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 1.4 بالمئة في يونيو، مسجلا 54.4 مليار دولار

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
الأناضول - أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في يونيو/حزيران 2019 بنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري، ليصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول 2015.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 194.6 مليار ريال (54.45 مليار دولار) بالشهر الماضي.


وكانت الاحتياطيات في قطر سجلت 191.9 مليار ريال (53.7 مليار دولار) في مايو/أيار السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 18.2 بالمئة، مقارنة بنحو 164.6 مليار ريال (46 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2018.

ووفق البيانات، نمت الاحتياطيات للشهر السادس عشر على التوالي، منذ بدأت الارتفاع في فبراير/شباط 2018.

وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي 56.66 مليار ريال (15.8 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 53.16 مليار ريال (14.9 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 6.44 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 76.4 مليار ريال (21.4 مليار دولار).

ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.

  
  
     
  
festival-222c55c096bb9c7156f8c98939cea337-2019-08-01 15:35:12






0 de 0 commentaires pour l'article 186753



En continu

الخميس 01 أوت 2019 | 29 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:28 16:15 12:33 05:25 03:43
41°
 41° % 19 :الرطــوبة
تونــس 28°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
40°-2845°-2636°-2637°-2439°-26
  • Avoirs en devises
    16350,8

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,20364 DT        1$ =2,87942 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   1058,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564673622|186753 414|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires