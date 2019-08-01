احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 1.4 بالمئة في يونيو، مسجلا 54.4 مليار دولار

Jeudi 01 Août 2019



الأناضول

- أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في يونيو/حزيران 2019 بنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري، ليصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول 2015.وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 194.6 مليار ريال (54.45 مليار دولار) بالشهر الماضي.وكانت الاحتياطيات في قطر سجلت 191.9 مليار ريال (53.7 مليار دولار) في مايو/أيار السابق له.وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 18.2 بالمئة، مقارنة بنحو 164.6 مليار ريال (46 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2018.ووفق البيانات، نمت الاحتياطيات للشهر السادس عشر على التوالي، منذ بدأت الارتفاع في فبراير/شباط 2018.وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي 56.66 مليار ريال (15.8 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 53.16 مليار ريال (14.9 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 6.44 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 76.4 مليار ريال (21.4 مليار دولار).ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.