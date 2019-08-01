السعودية : تحري هلال ذي الحجة مساء اليوم لتحديد موعد عيد الأضحى

Jeudi 01 Août 2019



وكالات

- دعت المحكمة العليا في السعودية، ، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.وقالت المحكمة في بيان، إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهرذي الحجة مساء يوم الخميس".