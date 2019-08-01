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الجزائر: إدراج اللغة الإنكليزية في جميع الوثائق الرسمية بدلا من الفرنسية في الجامعات

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
فرانس 24 - أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بإدراج اللغة الإنكليزية إلى جانب العربية في جميع الوثائق والمراسلات الرسمية بدلا من الفرنسية. ويهدف القرار إلى تعزيز الإنكليزية كلغة بحث في الجامعات الجزائرية وخلق بيئة عالمية للبحث العلمي. وأطلقت وزارة التعليم العالي استطلاعا للرأي وجهته للطلاب وإلى الآن نحو 94% منهم يفضلون اللغة الإنكليزية على الفرنسية.





  
  
     
  
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