الرئيس الصومالي يعلن تنازله رسميا عن الجنسية الأمريكية

Jeudi 01 Août 2019



الأناضول

- مقديشو/نورجيدي - أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو عن تنازله رسميا عن الجنسية الامريكية وذلك في بيان نشر على صفحة الرسمية للرئاسة بـ"تويتر" اليوم الخميس.وبحسب البيان الذي حصلت الاناضول على نسخة منه اعتبارا من اليوم فإن الرئيس الصومالي يعلن تنازله رسميا عن الجنسية الامريكية.وأضاف البيان فإن اجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية استكملت اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية بالجنسيات بين البلدين.وأشار البيان إلى أن الرئيس قضى وقتا طويلا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اكتسب خلال تواجد فيها خبرات كثيرة.وأكد البيان ان قرار تخليه عن الجنسية الأمريكية كان شخصيا، إذ بدأت اجراءاته بعد انتخابه رئيسا في البلاد 2017.ويسمح الدستور الصومالي المؤقت بحرية المواطن حمل جنسية بلد آخر.