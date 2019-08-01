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واشنطن تمدد إعفاء العقوبات بشأن برنامج إيران النووي المدني

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
الأناضول - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تجديد إعفاء الدول المتعاونة مع طهران من العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لمدة 90 يوما.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، أن هذه الخطوة ستساهم في منع الحكومة الإيرانية من تأسيس منشآت نووية جديدة، وستبقي البرنامج النووي المدني لطهران تحت المراقبة.


وأشار البيان إلى أن تجديد الإعفاء سيساهم أيضا في عرقلة مساعي طهران للحصول على الأسلحة النووية.

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها قائلة: "إيران رفضت كافة المبادرات الدبلوماسية وستزداد العقوبات المفروضة على طهران، في حال واصلت توسيع أنشطتها النووية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية جددت إعفاء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا من العقوبات في مايو/ أيار الماضي، لمدة 90 يوما

  
  
     
  
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