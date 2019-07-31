مناظرة رئاسية.. الممكن تونسي بامتياز..

Mercredi 31 Juillet 2019
بقلم / توفيق الزعفوري..
مازالت شهية بعض التونسيين مفتوحة للرئاسيات، في الداخل و حتى الخارج ، و لكل تونسي ناخب رأيه في مرشح والذي لا يتفق بالضرورة مع آراء غيره،
ماكينة سبر الآراء، تشتغل بأقصى طاقتها منذ شهور، تُعلي من شأن هذا، و تنزل من شان آخر، و الكل يعمل طبقا لقاعدة من يدفع أكثر..
الإعلام، يجد نفسه في قلب الحدث
ينساق، تلميحا أو تصريحا، في جوقة الداعمين لهذا و المناهضين لذاك، كل حسب ميولاته الشخصية، و الإيديولوجية، و حتى الجهوية ، و لتفادي الكثير من اللغط، و لرفع الإلتباس عن البعض، و تنوير البعض الآخر، يبدو الإعلام مرة آخرى أمام فرصة الإنسجام مع نفسه...
المناظرات الكبيرة في ليالي الصيف الطويلة، تعطي للتونسيين فرصة اكبر لاختيار رئيسهم بعيدا عن الغرف المظلمة و سوق البيع و الشراء، و ربما دون تدخل" المعلم الصغير أو الكبير"..
المناظرة التي كان يمكن أن يحسم فيها التونسي خياره بأكثر أريحية، هي التي رفضها يوما الراحل الباجي قايد السبسي ضد المنصف المرزوقي ، لأسباب لا نعلمها إلى الآن، و كان يمكن أن تكون من التجارب المقارنة يؤخذ بها، أو يُبنى عليها..
تنظيم مناظرة يتقابل فيها المرشحون في النصف النهائي، و في النهائي، بين رؤساء محتملين هي روح الخيار الحر و الديمقراطي، لم تحصل في تونس و إن حصلت فسيكون درسا قاسيا لمن يحاربون الثورة ليلا نهارا و لا يملّون!!، مناظرة تكون متعددة الشخوص حتى لا تنحرف إلى توجيه الرأي العام ، كالتي يتناظر فيها عشر مرشحين أمريكيين بين جمهوريين و ديمقراطيين تحاورهم قناة الNBC بكل حرية و حرفية، مناظرة تحسم أمر المترددين، و المشككين ، و تسمح بالتواصل مباشرة بين الرئيس القادم و المواطنين ،نكتشف فيها قدرته على الإجابة و التحليل و الإقناع، و أيضا بالتعرف على برامجه و مشاريعه و رؤيته لمستقبل تونس و التونسيين ..
مناظرة رئاسية ، ممكنة، المستحيل ليس تونسيا...
مازالت شهية بعض التونسيين مفتوحة للرئاسيات، في الداخل و حتى الخارج ، و لكل تونسي ناخب رأيه في مرشح والذي لا يتفق بالضرورة مع آراء غيره،
ماكينة سبر الآراء، تشتغل بأقصى طاقتها منذ شهور، تُعلي من شأن هذا، و تنزل من شان آخر، و الكل يعمل طبقا لقاعدة من يدفع أكثر..
الإعلام، يجد نفسه في قلب الحدث
ينساق، تلميحا أو تصريحا، في جوقة الداعمين لهذا و المناهضين لذاك، كل حسب ميولاته الشخصية، و الإيديولوجية، و حتى الجهوية ، و لتفادي الكثير من اللغط، و لرفع الإلتباس عن البعض، و تنوير البعض الآخر، يبدو الإعلام مرة آخرى أمام فرصة الإنسجام مع نفسه...
المناظرات الكبيرة في ليالي الصيف الطويلة، تعطي للتونسيين فرصة اكبر لاختيار رئيسهم بعيدا عن الغرف المظلمة و سوق البيع و الشراء، و ربما دون تدخل" المعلم الصغير أو الكبير"..
المناظرة التي كان يمكن أن يحسم فيها التونسي خياره بأكثر أريحية، هي التي رفضها يوما الراحل الباجي قايد السبسي ضد المنصف المرزوقي ، لأسباب لا نعلمها إلى الآن، و كان يمكن أن تكون من التجارب المقارنة يؤخذ بها، أو يُبنى عليها..
تنظيم مناظرة يتقابل فيها المرشحون في النصف النهائي، و في النهائي، بين رؤساء محتملين هي روح الخيار الحر و الديمقراطي، لم تحصل في تونس و إن حصلت فسيكون درسا قاسيا لمن يحاربون الثورة ليلا نهارا و لا يملّون!!، مناظرة تكون متعددة الشخوص حتى لا تنحرف إلى توجيه الرأي العام ، كالتي يتناظر فيها عشر مرشحين أمريكيين بين جمهوريين و ديمقراطيين تحاورهم قناة الNBC بكل حرية و حرفية، مناظرة تحسم أمر المترددين، و المشككين ، و تسمح بالتواصل مباشرة بين الرئيس القادم و المواطنين ،نكتشف فيها قدرته على الإجابة و التحليل و الإقناع، و أيضا بالتعرف على برامجه و مشاريعه و رؤيته لمستقبل تونس و التونسيين ..
مناظرة رئاسية ، ممكنة، المستحيل ليس تونسيا...
En continu
- Hier 19:58 حين صرخ الباجي: راني ناصح لتونس..
- Hier 19:15 الإختبار الأخير...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:29
|16:15
|12:33
|05:24
|03:42
|
31°
|31°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-23
|43°-28
|43°-27
|36°-25
|38°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 929) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 81 574) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 70 496) كلات بعضها ..
( 64 614) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 63 360) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 590) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 325) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 561) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 331) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 841) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 46 448) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 401) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 245) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 856) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 42 626) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 315) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 917) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 870) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 828) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 942) البيان الفضيحة..
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: الاعلامي محمد اليوسفي : الشاهد يخيّر الزبيدي بين الترشّح للرئاسة والاستقالة من وزارة الدفاع