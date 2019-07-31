سيد علي: الزبيدي لعب دورا رئيسيا في خلع زين العابدين بن علي

Mercredi 31 Juillet 2019
نصرالدين السويلمي
مازال الاعلام المصري يتعامل مع الشأن التونسي بطريقة احتقار كبيرة، لا يقتطع الوقت الكافي ولا الاهتمام اللازم لتغطية هذا المحور او ذاك، ويتناول الوضع من زاوية المصلحة الموجهة ويقتصر على قصاصات وتعليقات فيسبوكية يعتمدها في تبليغ الخبر الذي عادة ما يكون بطريقة معادية مجافية تستهدف التجربة والثورة وركائزها.
مرة أخرى يخرج علينا الإعلامي سيد علي ليدلي برأيه حول وفاة السيسي والجنازة، ثم يتطرق إلى من قال انهم 7 من مرشحى الرئاسة التونسية، وذكر يوسف الشاهد الحاصل على موافقة حركة النهضة الاسلامية وفق رايه، ثم ذكّر الاعلامي المصري بالمترشح الثاني المنصف المرزوقي وقال"الراجل دا الى انا ما بحبوش اسموا المنصف المرزوقي الي بعيط ومنهمك اوي مع الاخوان اليساري المتوحد مع الاخوان"، كما أشار سيد علي ان ليلى الهماهي المترشحة للرئاسة تعتبر أبرز الناشطات السياسيات في الساحة التونسية، ليخلص الى عبد الكريم الزبيدي، ويعلن المعلومة التي لا تعرفها تونس من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، لا يعرفها الكبير ولا الصغير ولم تمر حتى في خاطر مجانين هذه البلاذ، قال سيد علي" عبد الكريم الزبيدي من الشخصيات السياسية البارزة جدا في تونس خاصة بعد ما لعب دورا رئيسيا في خلع زين العابدين بن علي"! معلومة لا يعرفها الخالع ولا المخلوع، لا يعرفها بن علي ولا حتى الزبيدي نفسه، فقط يعرفها الإعلام المصري وافرج عنها هذه الايام بعد الجنازة وبالتزامن مع ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسة.
مازال الاعلام المصري يتعامل مع الشأن التونسي بطريقة احتقار كبيرة، لا يقتطع الوقت الكافي ولا الاهتمام اللازم لتغطية هذا المحور او ذاك، ويتناول الوضع من زاوية المصلحة الموجهة ويقتصر على قصاصات وتعليقات فيسبوكية يعتمدها في تبليغ الخبر الذي عادة ما يكون بطريقة معادية مجافية تستهدف التجربة والثورة وركائزها.
مرة أخرى يخرج علينا الإعلامي سيد علي ليدلي برأيه حول وفاة السيسي والجنازة، ثم يتطرق إلى من قال انهم 7 من مرشحى الرئاسة التونسية، وذكر يوسف الشاهد الحاصل على موافقة حركة النهضة الاسلامية وفق رايه، ثم ذكّر الاعلامي المصري بالمترشح الثاني المنصف المرزوقي وقال"الراجل دا الى انا ما بحبوش اسموا المنصف المرزوقي الي بعيط ومنهمك اوي مع الاخوان اليساري المتوحد مع الاخوان"، كما أشار سيد علي ان ليلى الهماهي المترشحة للرئاسة تعتبر أبرز الناشطات السياسيات في الساحة التونسية، ليخلص الى عبد الكريم الزبيدي، ويعلن المعلومة التي لا تعرفها تونس من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، لا يعرفها الكبير ولا الصغير ولم تمر حتى في خاطر مجانين هذه البلاذ، قال سيد علي" عبد الكريم الزبيدي من الشخصيات السياسية البارزة جدا في تونس خاصة بعد ما لعب دورا رئيسيا في خلع زين العابدين بن علي"! معلومة لا يعرفها الخالع ولا المخلوع، لا يعرفها بن علي ولا حتى الزبيدي نفسه، فقط يعرفها الإعلام المصري وافرج عنها هذه الايام بعد الجنازة وبالتزامن مع ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسة.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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