ظريف: مستعدون للحوار مع السعودية

Mercredi 31 Juillet 2019
الأناضول - أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، استعداد بلاده للحوار مع السعودية في حال كانت المملكة مستعدة لذلك.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن ظريف قوله في تصريحات إعلامية: "إذا كانت السعودية على استعداد للحوار، فإننا مستعدون دومًا للحوار مع دول الجوار".
وأضاف أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح"، لافتًا إلى أن "طهران لم ولن تغلقه أبدًا".
وتأتي تصريحات الوزير الإيراني غداة زيارة وفد عسكري إماراتي إلى طهران، حيث انعقد اجتماع مشترك لخفر سواحل البلدين، بهدف بحث قضايا التعاون الحدودي.
وفي ختام الاجتماع، صدر بيان إماراتي إيراني مشترك أكد على ضرورة ضمان أمن مياه الخليج.
وجاء الاجتماع رغم التوترات المستمرة بين البلدين، والتي تفاقمت على وقع أزمة الناقلات في الخليج العربي، وبعد 6 سنوات من آخر اجتماع مماثل.
وازدادت في الآونة الأخيرة التقارير حول تقارب الحكومة الإماراتية مع طهران، رغم وقوفها إلى جانب السعودية ضد إيران في القضايا الإقليمية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن ظريف قوله في تصريحات إعلامية: "إذا كانت السعودية على استعداد للحوار، فإننا مستعدون دومًا للحوار مع دول الجوار".
وأضاف أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح"، لافتًا إلى أن "طهران لم ولن تغلقه أبدًا".
وتأتي تصريحات الوزير الإيراني غداة زيارة وفد عسكري إماراتي إلى طهران، حيث انعقد اجتماع مشترك لخفر سواحل البلدين، بهدف بحث قضايا التعاون الحدودي.
وفي ختام الاجتماع، صدر بيان إماراتي إيراني مشترك أكد على ضرورة ضمان أمن مياه الخليج.
وجاء الاجتماع رغم التوترات المستمرة بين البلدين، والتي تفاقمت على وقع أزمة الناقلات في الخليج العربي، وبعد 6 سنوات من آخر اجتماع مماثل.
وازدادت في الآونة الأخيرة التقارير حول تقارب الحكومة الإماراتية مع طهران، رغم وقوفها إلى جانب السعودية ضد إيران في القضايا الإقليمية.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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