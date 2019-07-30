حمام الشط - مــهــرجــــان الـصـنــوبـــــر 2019 الدورة الأولى

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - بدرالدين الصغيّر - في بادرة هي الاولى من نوعها وحرصا منها على مواصلة دعمها للمشهد الثقافي و الفني سعت بلدية حمام الشط للإشراف على مهرجان الصنوبر العائد من بعيد بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث يعود لتنظيم دورته الاولى في لمسة وفاء واستجابة لرغبات الساكنة المتعطش لأجواء السهرات والعروض المتنوعة والتي تنطلق فعالياته يوم الخميس غرة أوت ويمتـــــد إلى غاية 10 أوت 2019.
مهرجان الصنوبر بمدينة حمام الشط تظاهرة ثقافية تجمع عددا من العروض الموسيقية المتنوعة والموجهة لمختلف الفئات والشرائح العمرية وتأتي في سياق دعم المشهد الثقافي و تفعيل دور مجتمع تشع عليه بفنونها وتحرّك في الذوات التواقة للتعبير عن نفسها، سواكن اللهفة لأجواء العروض الإحتفالية.
ووقد تمكّن القائمون على هذا المهرجان في وقت قياسي، من تأثيث سهرات المهرجان بعروض فنيّة قيمة ستمثل عماد البرمجة....
و تفتتح العروض الفنية التي يحتضنها فضاء المدرسة الاعدادية بحمام الشط يوم الخميس غرّة أوت على الساعة العاشرة ليلا حسب البرنامج المصاحب.
بمساهمة جمعية التكوين والتنمية – الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة - منظمة عين تونس - الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين - الجمعية الثقافية بحمام الشط - فوج الكشافةأحمد شاطر حمام الشط – جمعية هنَّ - المستقبل الرياضي بحمام الشط - جمعية برج السدرية الغد – نادي الاهلي حمام الشط وثلّة من شباب المنطقة
مهرجان الصنوبر بمدينة حمام الشط تظاهرة ثقافية تجمع عددا من العروض الموسيقية المتنوعة والموجهة لمختلف الفئات والشرائح العمرية وتأتي في سياق دعم المشهد الثقافي و تفعيل دور مجتمع تشع عليه بفنونها وتحرّك في الذوات التواقة للتعبير عن نفسها، سواكن اللهفة لأجواء العروض الإحتفالية.
ووقد تمكّن القائمون على هذا المهرجان في وقت قياسي، من تأثيث سهرات المهرجان بعروض فنيّة قيمة ستمثل عماد البرمجة....
و تفتتح العروض الفنية التي يحتضنها فضاء المدرسة الاعدادية بحمام الشط يوم الخميس غرّة أوت على الساعة العاشرة ليلا حسب البرنامج المصاحب.
بمساهمة جمعية التكوين والتنمية – الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة - منظمة عين تونس - الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين - الجمعية الثقافية بحمام الشط - فوج الكشافةأحمد شاطر حمام الشط – جمعية هنَّ - المستقبل الرياضي بحمام الشط - جمعية برج السدرية الغد – نادي الاهلي حمام الشط وثلّة من شباب المنطقة
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Par:elwatane ( )
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