متابعة آخر أخبار ومشاركات أبرز المواهب التونسية الصاعدة: خليل منصوري

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات



Photo credits worldrowing.com

خليل منصوري، 21 سنة، لاعب بالمنتخب الوطني للتجديف، ادرس بألمانيا بهامبورغ اختصاص هندسة عامة.

تعرفت على رياضة التجديف بالمدرسة الابتدائية البحيرة 1 بالتحديد السنة الرابعة ابتدائي، حيث تولت تدريسنا المدربة ابتسام تريمش وقامت بتعليمنا هذه الرياضة وكونت مجموعة من التلاميذ للتدريب.



على إثر ذلك قررت الالتحاق بنادي لممارسة والتدرب على رياضة التجديف، وبدايتي كانت مع المدرسة الفيديرالية تحت إشراف المدربة ألفة خماسي، ومنذ ذلك التاريخ انطلقت مسيرتي التنافسية في هذه الرياضة، وبعد سنتين التحقت بالمنتخب الوطني تحت إشراف المدرب أكرم عثماني،





خليل منصوري وسارة زمالي



وبهذه المناسبة أقدم تحية شكر وتقدير لكل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي بداية من المدربة ابتسام تريمش والمدربة ألفة خماسي مرورا بالمدرب أكرم عثماني وصولا للمدربين شكري بن ميلاد ومحمد مهني الذين واصلوا في تدريبي للآن.

أولى مشاركاتي في المسابقات الدولية كانت بالتتويج بذهبية البطولة الإفريقية في اختصاص الرباعي أواسط صحبة زملائي محمد بن سيدهم، محمد الطيب وعبدالله عدواني، التي احتضنتها مدينة تبسة الجزائرية 🇩🇿 وكانت أولى ميداليات التجديف التونسي في هذا الاختصاص بصنف الأواسط أفريقيا،



وتبقى من أبرز مشاركاتي حسب وجهة نظري، بطولة العالم للأواسط بريو دي جينيرو 🇧🇷 التي من خلالها تعرفت على المستوى العالي جدا في رياضة التجديف وهذه المشاركة حفزتني من أجل التمرن أكثر والتحسن، وفي آخر سنة 2015 شاركت في بطولة أفريقيا وتوجت بذهبية الزوجي أواسط صحبة زميلي محمد بن سيدهم وذهبية الرباعي أواسط مع محمد بن سيدهم، نذير بن فرحات ومحمد الماجري،



مشاركاتي المتتالية في صنف الأواسط حفزتني وشجعتني أكثر من أجل مواصلة العمل بأكثر إصرار وعزيمة. وكانت لي مشاركة هامة في سباق القوارب الدولي براتسبورغ 🇩🇪 في الفردي وزن خفيف تحت 23 سنة والذي يعد من أبرز المسابقات في العالم في رياضة التجديف وتحصلت على المرتبة السادسة، تلتها مشاركة ببطولة العالم تحت 23 سنة ببلغاريا 🇧🇬 في الزوجي وزن خفيف صحبة زميلي إسكندر الشارني وتمكنا من تحقيق أفضل توقيت تونسي 🇹🇳.



ثم شاركت ببطولة العالم للتجديف البحري سنة 2016 بموناكو وسنة 2017 بتونون ليه بان أين اكملت المسابقة في المرتبة 14 من بين 68 مشترك بالزوجي مع زميلي إسكندر الشارني.



وآخر تتويجاتي كانت خلال أول نسخة من الألعاب الإفريقية بالرأس الأخضر 🇨🇻 الشهر الفارط بحصولي على فضية الفردي الخفيف وبرونزية الزوجي المختلط صحبة زميلتي سارة زمالي.

بعد اجتيازي مناظرة البكالوريا بنجاح قررت التحول لألمانيا لإكمال دراستي وتماريني في التجديف في أحسن الظروف باعتبار أن في ألمانيا يمكنني التوفيق وتحقيق أحلامي الدراسية والرياضية واحتكاكي بالمستوى العالي،



فألمانيا تعد من أفضل الوجهات في العالم لدراسة الهندسة وكذلك من أبرز دول العالم في رياضة التجديف الذي يعتبر من الرياضات المنتشرة جدا هنا ولها تقاليد كبيرة في هذه الرياضة وقد مكنتني هذه التجربة من تحسين مستواي في التجديف.



انتقلت لألمانيا في ديسمبر 2016، بدايتي كانت مع نادي مانهايم حيث كانت لي مشاركة مع هذا الفريق سنة 2017 بسباق القوارب الدولي براتزبورغ وتحصلت على المرتبة السادسة في الفردي الخفيف تحت 23 سنة.

أما الآن انتقلت لخوض تجربة جديدة بهامبورغ مع نادي "Der Hamburger und Germania Ruder Club" وهو ثاني أقدم نادي للتجديف في العالم والأقدم في ألمانيا (تأسس سنة 1836) وكانت اي مشاركة مع هذا النادي بسباق القوارب الدولي international Wedau Regatta بدويسبورغ سنة 2019 وتحصلت على المركز السادس في الفردي وزن خفيف تحت 23 سنة.

الألعاب الإفريقية البحرية كانت تجربة خاصة باعتبار أنها أول نسخة في القارة الإفريقية واجهت خلالها بعض الصعوبات واكتسبت خبرة كبيرة، أول الصعوبات التي اعترضتنا هي طول السفرة حيث استغرقت أكثر من 24 ساعة بين طائرة، حافلة وميترو من أجل الوصول لمدينة صال،



ثم انطلقنا في تربص لمدة 4 أيام قبل الدورة والذي خلاله واجهنا بعض الصعوبات مردها التأخير المسجل في قدوم القوارب إلى جزيرة صال و التي سنستغلها في التمارين والمسابقات وهذا راجع لبعد المكان، وبمجرد وصول القوارب وبداية التمارين بالبحر الجذاب نسيت كل العراقيل وركزت على التمارين،



جزيرة صال جميلة جدا وبها مناظر طبيعية خلابة، وجدنا كل الترحاب من قبل السكان الذين يمتازون بطيبة قلبهم وحبهم لمساعدة الآخرين كما كانت الأجواء ممتازة جدا في الشاطئ مكان إجراء المسابقات أجواء أفريقية ممزوجة بالموسيقى والرقص...



أكملنا التربص وانطلقنا في خوض غمار المنافسة الرسمية كان ذلك إثر وصول وتجمع جميع عناصر المنتخب التونسي في باقي الرياضات المشاركة في هذا الألعاب وكان الجميع يشجع في الآخر من أجل التحفيز ورفع المعنويات، خضت خلال التصفيات 3 سباقات في الفردي وسباقين في الزوجي وتمكنا من بلوغ النهائي، كانت الظروف الطبيعية خلال سباق النهائي صعبة (مجرى المياه قوي والأمواج عالية)، كان طموحي وهدفي تحقيق ذهبية الفردي خضت السباق بروح عالية وقدمت أقصى جهدي لكن أكملته في المرتبة الثانية وأشكر كثيرا بهذه المناسبة عناصر الفريق الوطني لكرة اليد الشاطئية سيدات على تشجيعهم المتواصل لي طيلة السباق.



هذه المنافسة حفزتني لمواصلة العمل أكثر من أجل تحقيق الميدالية الذهبية خلال الدورة القادمة وأتمكن من رفع الراية الوطنية في القمة وترديد النشيد الوطني التونسي على مسمع جميع الحاضرين.

ستكون لي مشاركة في بطولة ألمانيا مع فريقي في الفردي الخفيف تحت 23 سنة ثم المشاركة أواخر هذا الشهر ببطولة العالم تحت 23 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية تليها المشاركة بالألعاب الإفريقية والدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والبطولة الإفريقية بتونس . وان شاء الله أتمكن من رفع الراية الوطنية عاليا.

مثل أغلب الرياضات الفردية في تونس تحتاج إلى أكثر تمويل مالي رغم المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل الجامعة التونسية للتجديف تبقى هذه الرياضة ينقصها الاستثمار في اللاعبين القادرين على الذهاب بعيدا لو وجدوا الدعم الكافي.



هذا الدعم يتكون من توفير التجهيزات اللازمة والضرورية (قوارب، قوارب بالمحرك خاصة بالمدربين حتى يتسنى لهم اتباعنا في التمارين وتوجيهنا وإصلاح أخطائنا، تجهيزات لتقوية العضلات، والآلات الخاصة بالتجديف machine à ramer لاستعمالها عندما تكون الأحوال الجوية لا تسمح بالتدرب الخارجي، كما نحتاج إلى متابعة علمية أكثر (علوم ورياضة) وذلك عبر التوجه للاستعمال أحدث التكنولوجيا والعلوم لمتابعة مردود كل رياضي على جهة وتدارك النقائص ونقاط الضعف المسجلة بالعمل والتمارين الخصوصية الفردية.

التجديف التونسي على السكة الصحيحة وبصدد التقدم والانتشار أكثر فأكثر، وأنا متفائل جدا بمستقبل هذه الرياضة في تونس.

أصعبها كانت عدم مشاركتي بالألعاب المتوسطية وبطولة العالم تحت 23 سنة سنة 2018 وتبقى أسعدها أول ميدالية ذهبية أفريقية حققتها سنة 2015 بالرباعي أواسط وأول مشاركة لي ببطولة العالم أواسط سنة 2015 وسنة 2017 ببطولة العالم تحت 23 سنة عندما تمكنا من تحقيق أفضل توقيت تونسي أنا وزميلي إسكندر الشارني في الزوجي الخفيف.

عندي أكثر من مثال أتبعه باعتبار أن كل رياضي يمتلك شيء يميزه، منهم محمد القمودي صاحب أول انجاز تونسي في الأولمبياد وبحصوله على ميدالية أولمبية فتح المجال وحفز بقية الرياضيين التونسيين للنسج على منواله ولا يوجد شيء مستحيل في الرياضة حتى لو واجهتك ظروف صعبة،



ميكائيل فيليبس بمسيرته الرياضية العظيمة وأرقامه القياسية الخرافية وكذلك الجداف أولاف توفت Olaf Tufte الذي برهن للعالم أن التقدم في السن لا يمثل عائقا للرياضي لمزيد البذل والعطاء والتتويجات وهو الآن في سن 43 ومتوج بأربع ميداليات أولمبية خلال مسيرته الرياضية ولازال يطمح ويحلم ويجتهد من أجل التتويج بألعاب طوكيو 2020.

بخلاف الرياضة والدراسة أقضي بقية أوقاتي مع الأصدقاء إما بالمقهى أو المطعم أو الجولان أو كذلك مع العائلة، كما أحبذ الذهاب للبحر من أجل السباحة أو الصيد، وكذلك أحاول استكشاف مناطق طبيعية جديدة والقيام بتجارب ومغامرات جديدة.

لو عاد بي الزمان سأختار نفس الرياضة، أنا بطبعي قمت بعدة تجارب في صغري في رياضات مختلفة لكن وجدت راحتي في التجديف فهي الرياضة المناسبة لي.

الجداف يجب أن يتمتع بقدرة عالية على التحمل كما يجب أن يتعلم التقنيات الخاصة بهذه الرياضة، إضافة إلى التجانس والتناسق في الحركات بفئة الرباعي أو الثنائي، وأكيد يتطلب الكثير من الصبر وعدم اليأس باعتبار أن النتائج الجيدة تبدأ في الظهور بعد أشهر أو حتى أعوام من العمل الجاد والتمارين وبالتالي يجب المواصلة والتشبث بالحلم من أجل الوصول للقمة.

شكرا لكم على هذا الحوار كما أرغب بتوجيه تحية شكر لجميع الأشخاص الذين ساندوني خلال مسيرتي الرياضية بكل تأكيد على رأسهم عائلتي وان شاء الله أستطيع رفع الراية الوطنية 🇹🇳 وتشريفها خلال قادم مشاركاتي.