لأجل هذا ، أنا متفائل..

Lundi 29 Juillet 2019
بقلم / توفيق الزعفوري..
عندما تصرح هيئة الانتخابات، أن مجموع المسجلين الجدد يناهز المليون و نصف، إضافة إلى المسجلين القدامى، نفهم إلى حد ما حِدة التنافس و كثرة القائمات الانتخابية المسجلة لدى مكاتب الهيئة..
الكل على خط السباق من أجل إقناع التونسي و التونسية بالتصويت لفائدته و لقائمته، و لحزبه و لحركته ، بالمناسبة اليوم وصلنا إلى 221 حزبا، بعد حصول حزب العهد على التأشيرة القانونية!!!!
لا تصوتوا لأحد من هؤلاء، "صوتوا لأنفسكم في اللحظة الحاسمة" صوتوا للتونسي المقهور، المطحون أبدا..
صوتوا للعاملة الفلاحية التي لا تكل و لا تمل من أجل حياة أفضل..
صوتوا لأبنائكم من أجل مدرسة نظيفة و تعليم يرقى بهم في سلم العلم و الإنسانية..
صوتوا من أجل مستشفيات يتوفر فيها الحد الأدنى من الحياة...
صوتوا من أجل حريتكم و كرامتكم..
صوتوا ضد السماسرة، و اللصوص ،و المفسدين.. ضد المحتكرين و المضاربين.. ضد المهربين و المتهربين.. ضد القتلة و الإرهابيين.. ضد من يتاجرون بكم و من يعذبون..
صوتوا ضد التمييز العنصري..
صوتوا من أجل العدالة و الإنصاف..
صوتوا من أجل آبائكم و المحاربين
صوتوا لأجل الشهداء و الأحرار الذين ودّعونا..
صوتوا لأجل هذا و أكثر.. صوتوا و أنتصروا لإنسانيتكم، و لأنفسكم، كونوا هذه المرة "أنانيين"!!، فأنتم في النهاية الرابحون، و الرابح الأكبر هو تونس...
عندما تصرح هيئة الانتخابات، أن مجموع المسجلين الجدد يناهز المليون و نصف، إضافة إلى المسجلين القدامى، نفهم إلى حد ما حِدة التنافس و كثرة القائمات الانتخابية المسجلة لدى مكاتب الهيئة..
الكل على خط السباق من أجل إقناع التونسي و التونسية بالتصويت لفائدته و لقائمته، و لحزبه و لحركته ، بالمناسبة اليوم وصلنا إلى 221 حزبا، بعد حصول حزب العهد على التأشيرة القانونية!!!!
لا تصوتوا لأحد من هؤلاء، "صوتوا لأنفسكم في اللحظة الحاسمة" صوتوا للتونسي المقهور، المطحون أبدا..
صوتوا للعاملة الفلاحية التي لا تكل و لا تمل من أجل حياة أفضل..
صوتوا لأبنائكم من أجل مدرسة نظيفة و تعليم يرقى بهم في سلم العلم و الإنسانية..
صوتوا من أجل مستشفيات يتوفر فيها الحد الأدنى من الحياة...
صوتوا من أجل حريتكم و كرامتكم..
صوتوا ضد السماسرة، و اللصوص ،و المفسدين.. ضد المحتكرين و المضاربين.. ضد المهربين و المتهربين.. ضد القتلة و الإرهابيين.. ضد من يتاجرون بكم و من يعذبون..
صوتوا ضد التمييز العنصري..
صوتوا من أجل العدالة و الإنصاف..
صوتوا من أجل آبائكم و المحاربين
صوتوا لأجل الشهداء و الأحرار الذين ودّعونا..
صوتوا لأجل هذا و أكثر.. صوتوا و أنتصروا لإنسانيتكم، و لأنفسكم، كونوا هذه المرة "أنانيين"!!، فأنتم في النهاية الرابحون، و الرابح الأكبر هو تونس...
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- 22:33 لأجل هذا ، أنا متفائل..
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: بسمة الخلفاوي : على الشعب التونسي الاستفادة من الانتخابات لرفع التحدي المصيري لتونس وأخذ القرار الصحيح في راشد الغنوشي وحزبه