Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Law Saalouk  

''الوفاق الليبية'' تعلن مقتل 5 من قيادات قوات حفتر

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
الأناضول - أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، الإثنين، مقتل 5 قيادات من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال معارك اليومين الماضيين حول العاصمة طرابلس.

ونشرت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" لصد هجوم قوات حفتر على طرابلس، عبر صفحتها على "فيسوك"، أسماء هؤلاء القتلى وهم: فرج البوعيشي الفرجاني قائد ميداني بالكتيبة 321، ومحمد فرج القطعاني قائد ميداني باللواء 73 مشاة، وأحمد موسى الزنتناني آمر الكتيبة 78 سلفية، ومحمد اقريش آمر محور الزطارنة باللواء السابع الكانيات، وعبد العزيز الدرهوبي آمر محور عين زارة وآمر القوة السلفية باللواء السابع الكانيات.


وبينت أن هؤلاء سقطوا قتلى خلال معارك يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

فيما لم يصدر تعليق بهذا الخصوص من جيش حفتر حتى الساعة 10:55 ت.غ.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم جيش حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

  
  
     
  
festival-183a7eed0555a67179ea7a07470d8e7a-2019-07-29 12:17:50






0 de 0 commentaires pour l'article 186548



En continu

الاثنين 29 جويلية 2019 | 26 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:40
31°
 31° % 45 :الرطــوبة
تونــس 21°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2133°-2237°-2543°-2840°-27
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564405485|186548 1644|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires