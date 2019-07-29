مقتل 3 وجرح 12 في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

Lundi 29 Juillet 2019



الأناضول

- قتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرون جراء إطلاق نار خلال مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكر مسؤول أمريكي ، الإثنين.ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن ديون براكو، عضو مجلس مدينة غيلروي في الولاية أن إطلاق النار وقع ليل الأحد خلال اليوم الأخير للمهرجان الذي استمر ثلاثة أيام.وأضاف أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية.ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار أو دوافعه حتى الساعة 05:30 ت.غ.وأفادت شبكة (سي إن إن) بأن مطلق النار هو رجل أبيض في الثلاثينيات من العمر وأطلق الرصاص من بندقية كان يحملها.ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر دعا فيها "الناس إلى توخي الحذر والسلامة".