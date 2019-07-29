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الحياة المصرية :تنظيم الإخوان في تركيا طلب من الغنوشي تكفير السبسي بعد وفاته لكنه رفض طمعا في ترؤس البرلمان

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - مررت قناة الحياة المصرية في اطار برنامج "الحياة اليوم" مداخلة،هاتفية مثيرة للسخرية لناشط يدعى أحمد عطا، قدمته على أنه خبير فى شؤون الحركات الإسلامية والباحث فى منتدى الشرق الأوسط، زعم فيها ان الإخوان أجروا اجتماعًا فى تركيا بعد وفاة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، وتم تبليغ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى الذى يتطلع لرئاسة البرلمان بالسيناريو المتفق عليه حيث تم التفاهم على إحداث حالة شجب ضد التوجه العلمانى للرئيس التونسى الراحل وإحداث هجوم شرس بتكفيره، غير ان راشد الغنوشى اعترض على هذه الطريقة مما تسبب في غضب القيادات الاخوانية، موضحا أن الغنوشى ، يسعى لترؤس البرلمان التونسى ، فيما قام وجدى غنيم بتبنى الهجوم على السبسى بتعليمات إبراهيم منير و ذلك حزب مازعمه المتدخل الطريف.




  
  
     
  
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