هبوط أسعار النفط ترقبا لمباحثات تجارية بين واشنطن وبكين

Lundi 29 Juillet 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، ترقبا لمباحثات تجارية بين الولايات المتحدة وبكين، خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري، وسط تخوفات من تعثر في بعض البنود.
ويأتي تراجع عقود النفط الآجلة كذلك، بعد صدور بيانات، الجمعة، أشارت إلى تراجع منصات الحفر في الولايات المتحدة، ما يؤشر على تراجع في الطلب على الخام.
وأوردت بيانات لـ "بيكر هيوز" الأمريكية، أن تراجعا طرأ على منصات الحفر والتنقيب بواقع 3 منصات خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة،، إلى 776 منصة.
وبحلول الساعة (06:37 تغ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.49 بالمئة أو 29 سنتا إلى 63.08 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.25 بالمئة أو 14 سنتا إلى 56.06 دولارا للبرميل.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن ملفات لم يتم التوصل إلى حل بشأنها مع بكين، حتى آخر اجتماعات مشتركة عقدت، الشهر الماضي.
ويأتي تراجع عقود النفط الآجلة كذلك، بعد صدور بيانات، الجمعة، أشارت إلى تراجع منصات الحفر في الولايات المتحدة، ما يؤشر على تراجع في الطلب على الخام.
وأوردت بيانات لـ "بيكر هيوز" الأمريكية، أن تراجعا طرأ على منصات الحفر والتنقيب بواقع 3 منصات خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة،، إلى 776 منصة.
وبحلول الساعة (06:37 تغ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.49 بالمئة أو 29 سنتا إلى 63.08 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.25 بالمئة أو 14 سنتا إلى 56.06 دولارا للبرميل.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن ملفات لم يتم التوصل إلى حل بشأنها مع بكين، حتى آخر اجتماعات مشتركة عقدت، الشهر الماضي.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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