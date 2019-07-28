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لم ينتظروا حتى دفنه !

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
مرتجى محجوب

سي الباجي رحمه الله ، و رغم اختلافنا معه في عديد القضايا على غرار قانون المصالحة الاقتصادية و قانون "المساواة في الارث" و غيرها من المسائل السياسية ، الا أننا و بحكم الحدث الجلل و بصفته رئيسا لجميع التونسيات و التونسيين و رمزا للجمهورية و الدولة التونسية ، إضافة لخصال الشخص الإنسانية و ما يتحلى به من قدرة على التواصل و لباقة و حس للدعابة ، فقد كان واجبا علينا ان نعزي عائلته و سائر أفراد الشعب التونسي و ان ندعو له بالرحمة و المغفرة و ان يتقبله العلي القدير من عباده الصالحين .



في الاثناء ، ماذا فعلت جوقة الانتهازيين السياسيين : لم ينتظروا حتى دفنه لتعلوا اصواتهم في تناغم مفضوح ،مطالبين بضرورة تحقيق أمنية الباجي في تمرير مشروع قانون المساواة في الارث في استثمار رخيص و تعيس لحدث من المفروض ان يتعالى فيه الجميع عن الحسابات و التوظيفات السياسوية .

انتم بهكذا توظيف قد اساتم لمشروعكم الذي تدافعون عنه و فضحتم درجة استهزائكم باقصى ما يمكن ان يصيب بشر على وجه الارض الا و هو الموت و الانتقال للرفيق الاعلى .

هو من ناحية أخرى ، تقليد متخلف يريد ان يرسيه من يدعون العقلانية و الحداثة ، فبحيث نصبح مطالبين بتحقيق امنيات أي مسؤول سام في الدولة بمجرد وفاته !
و كل يغني على ليلاه...

رحمك الله مرة أخرى سي الباجي و رحمنا من الانتهازيين و البيادق الوصولية.

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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