Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatit-Ganbina  

جنازتين في جنازة واحدة مهيبة

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
عبد السلام

اليوم كانت لنا جنازتين في جنازة واحدة مهيبة، الأولى هي جنازة المغفور له بإذن الله الرئيس الباجي قائد السبسي والثانية هي الجنازة التي حرمنا سنة 2000وهي للزعيم الراحل المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب برورقيبة الذي أحبّه الشعب التونسي وجلّ شعوب العالم وشاءت الأقدار أن تكون وفاة التلميذ الرئيس الباجي قائد السبسي وهو رئيسا للجمهورية الثانية يوم الإحتفال بالذكرى 62 لإعلان الجمهورية الأولى سنة 1957 وكان المعلم الزعيم الحبيب بورقية رئيسا لها...


نسأل الله أن يوفّق الشعب التونسي في انتخاب رئيسا جديدا من المدرسة البورقيبية له كاريزما القيادة ، وسجلا خال من الشبهات ونظيف اليد وأكيد أنّ الشعب التونسي سيحسن الإختيار

  
  
     
  
festival-261e9ec9eebb1b903db2d812a416de98-2019-07-27 23:34:35






0 de 0 commentaires pour l'article 186496



En continu

السبت 27 جويلية 2019 | 24 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:33 16:16 12:33 05:21 03:37
25°
 25° % 73 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.83 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-2434°-2233°-2233°-2236°-24
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564269052|186496 1416|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires