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Aviron: Championnat du monde U23: Khalil Mansouri en skiff poids léger termine 14ème mondial

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
Le tunisien Khalil Mansouri termine 14ème mondial en skiff poids léger au championnat du monde U23 qui se déroule à Sarasota en Florida, USA du 24 au 28 Juillet 2019.




  
  
     
  
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