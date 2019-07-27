نجيب الشابي: النهضة في انحدار والسيد نبيل القروي خلق حالة من التعاطف الشعبي

Samedi 27 Juillet 2019



في حواره مع قناة فرنس24 رفض نجيب الشابي اعتبار التوافق الذي حصل بين نداء تونس والنهضة وبين الغنوشي والسبسي أواخر 2014 خطوة ايجابية، ووصفه باقتسام النفوذ والكعك، كما اكد انه يصعب تكراره لان نداء تونس تحول الى شظايا والنهضة فقدت ثلثي رصيدها الشعبي ومازالت في الانحدار، واشار الى ان قوى اخرى جديدة تمثلها عبير موسى بدات تجمع نفسها، هناك ايضا "السيد نبيل القروي الذي خلق حالة من التعاطف والتعاطي بينه وبين الفئات الشعبية المعدومة التي أعطته الثقل الانتخابية" لذلك يرى أن المشهد تغير على ما كان عليه.كما دعا الشابي الى حوار وطني بحضور الاعلام يشارك فيه الرأي العام، وينتهي الى قرارات تؤمن لتونس الاستمرار على طريق الديمقراطية.المتابع لحوار الشابي هذا وغيره من الحوارات السابقة، سيلاحظ ان القيادي التاريخي تخلى عن كل تاريخه تقريبا، لم يبق من شابي التقدمي وشابي الثمانينات وشابي التسعينات وشابي العقد الأول من الألفية الثانية غير الكادر "الشقف"، فقد الرجل رصيده باشكال دراماتيكية، الى حد ان الساحة اختلفت حوله هل كان يخفي كل ذلك الاضطراب ام ان طموحه كذب عليه فابريكه الى درجة سرق منه تاريخه؟يبدو ان الشابي فهم الوصول الى السلطة بطرق غير واقعية، اعتقد ان من يبحث عن السلطة ويجتهد في الوصول اليها سيصل لامحالة، وتلك فرية ما بعدها فرية، والا فان الملايين في هذا العالم أرادوا الوصول الى السلطة وما أفلحوا، منهم من فقد عمره في سبيلها ومنهم من توجه الى القصر فوجد نفسه فوق الجرار يحرث الأرض ومنهم من فتح باب القصر فوجده محل عطرية اين افنى عمره بين التوابل، وايضا منهم من كان على بعد امتار من المشنقة فحولت الأقدار وجهته الى قصور الحكم.متى يدرك الشابي ان الطريق الى السلطة ليس معادلة رياضية، وحتى ان كانت معادلة رياضية فقد سبق له ان حسب وفشل، تحصل عشية الثورة على صفر، وكرر نفس الصفر حين تكبر على نعمة ربي"16 من مقاعد المجلس التأسيسي"، ترك النعمة وانخرط مع الهرج.من المؤسف أن يأتي السبسي من رحم الدكتاتورية، ويمضي في تحسين تاريخه الى ان انتهى بدخول الذاكرة كواحد من المشاركين في مسيرة الانتقال، بينما يمضي الشابي في تشويه تاريخة الى ان انتهى كعالة على المشهد، وتحول من خصم لبورقيبة وبن علي إلى أشعب سياسي يرشق الورود على عتبات عبير موسي ونبيل القروي!!!