هنيئا لك سي الباجي...

Vendredi 26 Juillet 2019
مرتجى محجوب
هنيئا لك محبة التونسيات و التونسيين
هنيئا لك حسرة و الم فراقك لدى انصارك و حتى لدى من كانوا معك مختلفين
هنيئا لك تقدير العالم باسره و الرؤساء و الملوك و السلاطين
هنيئا لك دعواتنا بالرحمة و المغفرة و ان تكون في الجنة من الخالدين
هنيئا لك جنازة مهيبة سيواكبها و يسير فيها الملايين
سيدي الرئيس،
سيخلدك التاريخ كاحد زعماء تونس الابرار و أول رئيس جمهورية منتخب ديموقراطيا ، يغادر الحكم كما دخله من الباب الكبير و تلك مشيئة الله العلي القدير .
وداعا سي الباجي ،
نسال الله أن يرحمك و يدخلك فراديس جنانه
أمين يا رب العالمين
هنيئا لك محبة التونسيات و التونسيين
هنيئا لك حسرة و الم فراقك لدى انصارك و حتى لدى من كانوا معك مختلفين
هنيئا لك تقدير العالم باسره و الرؤساء و الملوك و السلاطين
هنيئا لك دعواتنا بالرحمة و المغفرة و ان تكون في الجنة من الخالدين
هنيئا لك جنازة مهيبة سيواكبها و يسير فيها الملايين
سيدي الرئيس،
سيخلدك التاريخ كاحد زعماء تونس الابرار و أول رئيس جمهورية منتخب ديموقراطيا ، يغادر الحكم كما دخله من الباب الكبير و تلك مشيئة الله العلي القدير .
وداعا سي الباجي ،
أمين يا رب العالمين
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:إما مجنونة أو خائنة !