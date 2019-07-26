Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Lissabr hdoud  

هنيئا لك سي الباجي...

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
مرتجى محجوب

هنيئا لك محبة التونسيات و التونسيين


هنيئا لك حسرة و الم فراقك لدى انصارك و حتى لدى من كانوا معك مختلفين

هنيئا لك تقدير العالم باسره و الرؤساء و الملوك و السلاطين

هنيئا لك دعواتنا بالرحمة و المغفرة و ان تكون في الجنة من الخالدين

هنيئا لك جنازة مهيبة سيواكبها و يسير فيها الملايين


سيدي الرئيس،
سيخلدك التاريخ كاحد زعماء تونس الابرار و أول رئيس جمهورية منتخب ديموقراطيا ، يغادر الحكم كما دخله من الباب الكبير و تلك مشيئة الله العلي القدير .

وداعا سي الباجي ،

نسال الله أن يرحمك و يدخلك فراديس جنانه

أمين يا رب العالمين


  
  
     
  
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