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افرو ''كان'' لكرة السلة - مباراة ترتيبية: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز السابع بعد فوزه على الجزائر (68-67)

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مشاركته في بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين (افرو كان) في المركز السابع بعد تفوقه على نظيره الجزائري بنتيجة 68-67 في المباراة الترتيبية التي جمعتهما بالعاصمة المالية باماكو.





  
  
     
  
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