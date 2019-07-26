بولبابه سالم يرثي الرئيس الباجي قايد السبسي بكلمات مؤثرة

Vendredi 26 Juillet 2019



باب نات

- كتب الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم نصا مؤثرا تعليقا على وفاة رئيس الدولة الأستاذ الباجي قايد السبسي جاء فيه :وداعا سيادة الرئيس ،،سيذكر التاريخ انك غادرتنا عزيزا في وطنك ،، لم تمت مثل الكثير من الرؤساء العرب مطاردا او محاكما ،، قدت تونس في أصعب الظروف و حافظت على المسار الديمقراطي و احترمت الدستور ،، لن ننسى كيف كسب مواطن تونسي قضية امامكم في المحاكم و تلك تحسب لكم لا عليكم ، و كيف صبرت على نقد فاق الحدود الاخلاقية احيانا ،،، سيشهد التاريخ انك رفضت ضغوطات رهيبة من قوى الشر الخارجية و بيادقهم المحلية التي تعلف منهم حتى تستنسخ السيناريو الدموي المصري ،، رفضت مليارات الدولارات و أبواق اعلامية اجنبية و محلية مأجورة كانت مستعدة للتغطية على الجريمة ..كل التونسيون تأثروا و منهم من بكى و ترحموا عليك و هذه مكرمة من الله ،،،قال لي صديق من بلد شقيق: ما حدث في تونس اليوم استثناء عربي ، يموت الرئيس و الحياة تسير بصورة عادية لا دبابات في الشوارع و لا رفع حالة التأهب ،، مؤسسات الدولة تشتغل و الدستور يطبق ، كما لاحظ احترام كبير للرئيس و حب التونسيين له رغم تذمرهم من الاوضاع الاقتصادية .المجد للشهداء فقد دخلنا بفضلهم عصر الحداثة .كلمة أخيرة ؛سروال الرئاسة لا يليق إلا بالكبار (كبار العقول )،، من يريدون الترشح للانتخابات الرئاسية انطلاقا من 2 أوت القادم ان يدركوا ان الدولة ليست مطية للمغامرين ،، كسب الباجي قايد السبسي قلوب التونسيين مساندين و معارضين لأنه كان رجل دولة و اتخذ قراراته بمسؤولية و لمصلحة البلاد و تجاهل التاثيرات من اقرب الناس اليه .. رجل السياسة يخطئ و يصيب و يناور لكن كلمة حق في الرجل قالتها قناة DW " لقد صان الديمقراطية في تونس و خبرته جعلته يتعامل مع الأخطار الداخلية و الخارجية بدهاء " ،،اقترح السادات على الدكتور مصطفى محمود وزارة العلوم ،، رفضها الدكتور و قال له " يا ريّس انا فشلت في تسيير عائلة فكيف أدير وزارة ؟ ".كثيرون يغيّرهم الكرسي و بعضهم دكتاتوريون في احزابهم،، فكيف اذا دخلوا قصر قرطاج ؟؟رحم الله رئيسنا الاستاذ الباجي قايد السبسي و أدخله فراديس جنانه ، و إنا و لله و إنا اليه راجعون .