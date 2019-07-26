بولبابه سالم يرثي الرئيس الباجي قايد السبسي بكلمات مؤثرة

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - كتب الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم نصا مؤثرا تعليقا على وفاة رئيس الدولة الأستاذ الباجي قايد السبسي جاء فيه :
وداعا سيادة الرئيس ،،
سيذكر التاريخ انك غادرتنا عزيزا في وطنك ،، لم تمت مثل الكثير من الرؤساء العرب مطاردا او محاكما ،، قدت تونس في أصعب الظروف و حافظت على المسار الديمقراطي و احترمت الدستور ،، لن ننسى كيف كسب مواطن تونسي قضية امامكم في المحاكم و تلك تحسب لكم لا عليكم ، و كيف صبرت على نقد فاق الحدود الاخلاقية احيانا ،،، سيشهد التاريخ انك رفضت ضغوطات رهيبة من قوى الشر الخارجية و بيادقهم المحلية التي تعلف منهم حتى تستنسخ السيناريو الدموي المصري ،، رفضت مليارات الدولارات و أبواق اعلامية اجنبية و محلية مأجورة كانت مستعدة للتغطية على الجريمة ..
كل التونسيون تأثروا و منهم من بكى و ترحموا عليك و هذه مكرمة من الله ،،،
قال لي صديق من بلد شقيق: ما حدث في تونس اليوم استثناء عربي ، يموت الرئيس و الحياة تسير بصورة عادية لا دبابات في الشوارع و لا رفع حالة التأهب ،، مؤسسات الدولة تشتغل و الدستور يطبق ، كما لاحظ احترام كبير للرئيس و حب التونسيين له رغم تذمرهم من الاوضاع الاقتصادية .
المجد للشهداء فقد دخلنا بفضلهم عصر الحداثة .
كلمة أخيرة ؛
سروال الرئاسة لا يليق إلا بالكبار (كبار العقول )،، من يريدون الترشح للانتخابات الرئاسية انطلاقا من 2 أوت القادم ان يدركوا ان الدولة ليست مطية للمغامرين ،، كسب الباجي قايد السبسي قلوب التونسيين مساندين و معارضين لأنه كان رجل دولة و اتخذ قراراته بمسؤولية و لمصلحة البلاد و تجاهل التاثيرات من اقرب الناس اليه .. رجل السياسة يخطئ و يصيب و يناور لكن كلمة حق في الرجل قالتها قناة DW " لقد صان الديمقراطية في تونس و خبرته جعلته يتعامل مع الأخطار الداخلية و الخارجية بدهاء " ،،
اقترح السادات على الدكتور مصطفى محمود وزارة العلوم ،، رفضها الدكتور و قال له " يا ريّس انا فشلت في تسيير عائلة فكيف أدير وزارة ؟ ".
كثيرون يغيّرهم الكرسي و بعضهم دكتاتوريون في احزابهم،، فكيف اذا دخلوا قصر قرطاج ؟؟
رحم الله رئيسنا الاستاذ الباجي قايد السبسي و أدخله فراديس جنانه ، و إنا و لله و إنا اليه راجعون .
وداعا سيادة الرئيس ،،
سيذكر التاريخ انك غادرتنا عزيزا في وطنك ،، لم تمت مثل الكثير من الرؤساء العرب مطاردا او محاكما ،، قدت تونس في أصعب الظروف و حافظت على المسار الديمقراطي و احترمت الدستور ،، لن ننسى كيف كسب مواطن تونسي قضية امامكم في المحاكم و تلك تحسب لكم لا عليكم ، و كيف صبرت على نقد فاق الحدود الاخلاقية احيانا ،،، سيشهد التاريخ انك رفضت ضغوطات رهيبة من قوى الشر الخارجية و بيادقهم المحلية التي تعلف منهم حتى تستنسخ السيناريو الدموي المصري ،، رفضت مليارات الدولارات و أبواق اعلامية اجنبية و محلية مأجورة كانت مستعدة للتغطية على الجريمة ..
كل التونسيون تأثروا و منهم من بكى و ترحموا عليك و هذه مكرمة من الله ،،،
قال لي صديق من بلد شقيق: ما حدث في تونس اليوم استثناء عربي ، يموت الرئيس و الحياة تسير بصورة عادية لا دبابات في الشوارع و لا رفع حالة التأهب ،، مؤسسات الدولة تشتغل و الدستور يطبق ، كما لاحظ احترام كبير للرئيس و حب التونسيين له رغم تذمرهم من الاوضاع الاقتصادية .
المجد للشهداء فقد دخلنا بفضلهم عصر الحداثة .
كلمة أخيرة ؛
سروال الرئاسة لا يليق إلا بالكبار (كبار العقول )،، من يريدون الترشح للانتخابات الرئاسية انطلاقا من 2 أوت القادم ان يدركوا ان الدولة ليست مطية للمغامرين ،، كسب الباجي قايد السبسي قلوب التونسيين مساندين و معارضين لأنه كان رجل دولة و اتخذ قراراته بمسؤولية و لمصلحة البلاد و تجاهل التاثيرات من اقرب الناس اليه .. رجل السياسة يخطئ و يصيب و يناور لكن كلمة حق في الرجل قالتها قناة DW " لقد صان الديمقراطية في تونس و خبرته جعلته يتعامل مع الأخطار الداخلية و الخارجية بدهاء " ،،
اقترح السادات على الدكتور مصطفى محمود وزارة العلوم ،، رفضها الدكتور و قال له " يا ريّس انا فشلت في تسيير عائلة فكيف أدير وزارة ؟ ".
كثيرون يغيّرهم الكرسي و بعضهم دكتاتوريون في احزابهم،، فكيف اذا دخلوا قصر قرطاج ؟؟
رحم الله رئيسنا الاستاذ الباجي قايد السبسي و أدخله فراديس جنانه ، و إنا و لله و إنا اليه راجعون .
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: ختم تدوينته ب ''سامح الله السيد الباجي'' :قذّاف الدم يتحدث عن علاقة قايد السبسي بالقذافي و تحمّسه للوحدة مع ليبيا