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ناجي الجويني يقدم بيانات حول الاجراءات التحكيمة الجديدة امام لاعبي النجم الساحلي

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
استمع لاعبو فريق النجم الساحلي خلال تربصهم التحضيري في طبرقة بحضور المدرب الجديد للنادي فوزي البنزرتي الى بيانات وتوضيحات حول التنقيحات الجديدة لقوانين كرة القدم التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبدا تطبيقها منذ جوان الماضي.
وتولى الحكم الدولي السابق ناجي الجويني تقديم عرض حول هذه التنقيحات الجديدة لقوانين كرة القدم امام لاعبي النجم .

ويذكر ان ناجي الجويني يشرف خلال الفترة الحالية على تربص تدريبي سنوي لحكام النخبة القطريين من 20 جويلية الى 9 اوت 2019 بطبرقة بمشاركة ( 51 ) حكماً من الحكام و الحكام المساعدين الدوليين والنخبة .


  
  
     
  
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