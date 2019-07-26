ترامب وزوجته يعزّيان الشعب التونسي

Vendredi 26 Juillet 2019
وكالات - أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، عن تعازيهما بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة في بيان له إن: "الرئيس والسيدة الأولى، إلى جانب الكثيرين من جميع أنحاء العالم، يتذكرون قيادته العظيمة"، مشيرا إلى دور الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قيادة تونس كأول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 2011.
وأكد البيان أن "ترامب وعقيلته يضمان صوتهما إلى ملايين المعزيين من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكرى قيادة السبسي وتكريم الإرث الضخم الذي خلفه".
وفي وقت سابق، توجهت الخارجية الأمريكية بعبارات التعازي للشعب التونسي على إثر وفاة السبسي، وقالت إن الفقيد "كان صديقا حميما وشريكا مهما للولايات المتحدة، وسيتذكره التاريخ لجهوده في تعزيز الديمقراطية بتونس والسلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
كما قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التعازي للشعب التونسي، موضحا في بيان صحفي أن فترة رئاسة السبسي كانت تتويجا لمهنة طويلة ومتميزة في مجال العمل العام التي قدمها لبلاده.
وتوفي الرئيس التونسي أمس الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس عن عمر ناهز 93 عاما. وشغل السبسي منصب رئيس تونس منذ عام 2014.
ووفقا للدستور، فإن رئيس البرلمان، محمد الناصر، الذي أدى اليمين الدستورية، سيقوم مؤقتا بواجبات رئيس الجمهورية، على أن تتم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 90 يوما.
المصدر: وكالات
وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة في بيان له إن: "الرئيس والسيدة الأولى، إلى جانب الكثيرين من جميع أنحاء العالم، يتذكرون قيادته العظيمة"، مشيرا إلى دور الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قيادة تونس كأول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 2011.
وأكد البيان أن "ترامب وعقيلته يضمان صوتهما إلى ملايين المعزيين من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكرى قيادة السبسي وتكريم الإرث الضخم الذي خلفه".
وفي وقت سابق، توجهت الخارجية الأمريكية بعبارات التعازي للشعب التونسي على إثر وفاة السبسي، وقالت إن الفقيد "كان صديقا حميما وشريكا مهما للولايات المتحدة، وسيتذكره التاريخ لجهوده في تعزيز الديمقراطية بتونس والسلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
كما قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التعازي للشعب التونسي، موضحا في بيان صحفي أن فترة رئاسة السبسي كانت تتويجا لمهنة طويلة ومتميزة في مجال العمل العام التي قدمها لبلاده.
وتوفي الرئيس التونسي أمس الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس عن عمر ناهز 93 عاما. وشغل السبسي منصب رئيس تونس منذ عام 2014.
ووفقا للدستور، فإن رئيس البرلمان، محمد الناصر، الذي أدى اليمين الدستورية، سيقوم مؤقتا بواجبات رئيس الجمهورية، على أن تتم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 90 يوما.
المصدر: وكالات
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