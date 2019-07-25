Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - At7ada Al 3alam  

سجال على ''تويتر'' بين سفيري أمريكا وفرنسا السابقين بسبب السعودية

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
الأناضول - نيويورك/ محمد طارق - شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء والخميس، سجالا بين المندوبَين السابقَين لواشنطن وباريس لدى الأمم المتحدة، بسبب تصويت الرياض، الأربعاء، لصالح مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان، يدين إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهك حقوق المرأة.

وأعرب السفيران السابقان عن استغرابهما لمشاركة السعودية ودول أخرى كاليمن وباكستان وإيران لصالح مشروع القرار.


وقالت سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في تغريدة لها على موقع تويتر، إنه "لأمر مذهل أن تتغاضى الأمم المتحدة عن أصوات هذه الدول".

وأضافت هيلي، "من السخرية التامة لحقوق الإنسان، السماح للسعودية وإيران وباكستان واليمن تسمية إسرائيل باعتبارها المنتهك الوحيد لحقوق المرأة في العالم.. هذا أمر يدعو للحرج".

ورد عليها السفير الفرنسي السابق جيرارد أرو، على حسابه بتويتر: "هذا المنطق خاطئ وغير عادل بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة".

وتابع موضحا: "الدول الأعضاء التي صوتت هي المسؤولة عن ذلك، وهي التي يجب انتقادها والتنديد بها، أما الأمم المتحدة فهي لا تستطيع أن تفعل أي شيء ضد أعضائها".

والأربعاء، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالأمم المتحدة، قرارا بإدانة إسرائيل، مقابل اعتراض كل من الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول عن التصويت، وتغيب 3 دول أخرى عن الحضور.

وشغل أرود، منصب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 2009 إلى 2014، فيما تولت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي، منصبها من 2017 إلى 2018.


  
  
     
  
festival-53079fca18db0b06b98fe0e28759273a-2019-07-25 20:53:51






0 de 0 commentaires pour l'article 186399



En continu

أول أوسو

الخميس 25 جويلية 2019 | 22 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:34 16:16 12:33 05:19 03:35
30°
 30° % 45 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
30°-2542°-2737°-2533°-2233°-21
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564088641|186399 887|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires