Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - At7ada Al 3alam  

اليوم نعلنها للعالم! لقد أفلتت ثورتنا..

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
نصرالدين السويلمي

الثورة التي لا يقودها الوعي تتحول إلى إرهاب , والثورة التي يغدق عليها المال تتحول إلى لصوص ومجرمين.. ذلك راي فون نجوين جياب، لكن الجنرال الفيتنامي لم يتحدث عن الثورة التي تقودها الحكمة واليقظة وطول النفس، الثورة التي تحسن ترويض الافاعي وتصهر منظومة القمع في منظومة الثورة وتصبر على اذاها، لقد اقتربت ثورة سبعطاش ديسمبر كثيرا من الثورة المضادة وقربتها وتفاعلت معها وامنتها، ولم تتركها تخطط في خلوتها وبعيدا عن أنظارها، بل مكنتها من مساحة حرية تسمح لها بقول ما تريد على مسمع ومرأى من أصحاب الشأن السبعطاشي.


بلا محكمة دستورية وبأحزاب يسارية ممزقة وبمنظومة ندائية منشطرة وبنهضة متوترة في أحشائها، وبابن شبق للمناصب وبثورة مضادة تحوم حول الحمى وبالقروي وبعيش تونس وبالمال الفاسد وبإعلام الحقد وبرجال المنظومة القديمة...بكل هذه المخاطر وعلى مرأى من العالم تنفذت تونس انتقال سلطتها بأشكال سلسة راقية في تناغم كامل مع نصوص الدستور، اننا نعيش الاختبار الأكبر ونلمس من خلاله النجاح الاروع، ما أعذب هذه البروبة الدستورية التي باغتنا بها القدر واحسن الشعب إدارتها.

ها نحن لا نلعن الرئيس الراحل، ولا نحمل الرئيس القادم على الأعناق، هانحن لا نتوجس من الخطوات التي سيقدم عليها محمد الناصر، لا نسمع بانتشار الاعتقالات و الإقالات والاستقالات، لا تتحدثوا شوارعنا و فضاءاتنا العامة عن اختفاء الشخصيات ولا عن تهريب الأموال خارج البلاد، هان نحن نترحم بكثافة على الراحل ونتحدث عن آجال الانتخابات القادمة وليس عن مصير الانتخابات القادمة ولا عن مصير البلاد ومصير المعارضة ومصير جناح السلطة الذي لم يكن في انسجام مع الرئيس السابق للبرلمان الرئيس الحالي للبلاد..

عندما كنا نقول أن ثورة سبعطاش ديسمبر حدث القرن بل حدث القرون في تونس، كان الكثير يتهكم ويغمز ويشير الى أسعار البيض كدليل على فشل الثورة، ها نحن نستطعم ونلمس ونستعذب المفهوم الحقيقي للثورة، فعندما يستتب الأمر الى الشعب، سيجرب نخبه ويعرضهم تباعا على السلطة حتى يستقر رأيه على الأصلح، حينها سيكون سعر البيض في المتناول ويكون جميع بيضنا في سلة تونس، أما حين يستتب الأمر لأعداء الشعب، سيكون بيضهم في سلة ترامب وفي حقيبة ايفانكا وفي صفقة القرن، سيتحطم أكثر بيضهم على جزيرة صنافير والبقية الباقية يتهشم على أرض تيران.

إننا نحزن.. اننا ننجح.. إننا نؤسس.. لقد افلتت قافلة الثورة بعيدا عن الدولار الدموية المنفّط… نجونا ورب الكعبة، ورب بيت الله الحرام، ورب بكة، ورب مكة.. نجونا ورب أم القرى.


  
  
     
  
festival-252c45a3b9ba527caea9a7aac12c26c9-2019-07-25 20:45:40






1 de 1 commentaires pour l'article 186397

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Juillet 2019 à 21h 59m |           
لا أشاطر الكاتب خوفه المبالغ على الثورة وسلاسة الانتقال الديمقراطي لأن الثورة أفلتت من المخاطر منذ زمان والثورة المضادة لا تمثل ثقلا يهدد مكاسب الشعب بعد الثورة حتى ولو كانت مدعمة بالأرز الخليجي .فلا داعي للخوف نهائيا .



En continu

أول أوسو

الخميس 25 جويلية 2019 | 22 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:34 16:16 12:33 05:19 03:35
30°
 30° % 45 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
30°-2542°-2737°-2533°-2233°-21
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564088662|186397 9277|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires