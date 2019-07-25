وفاة رئيس الجمهورية .. اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام بكل من الأردن ولبنان وفلسطين

Jeudi 25 Juillet 2019



أعلن عدد من القادة العرب تنكيس الأعلام بالإدارات والمؤسسات الرسمية والحداد لمدة ثلاثة أيام على اثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي .فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني بالوكالة رجائي المعشّر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن تنكيس الأعلام في المملكة الهاشمية الأردنية لمدّة ثلاثة أيّام، حداداً على وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.وفي لبنان أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة قضت بـ"اعلان الحداد الرسمي على فقيد تونس الذي توفي اليوم الخميس، وذلك لمدة ثلاثة ايام، تنكس فيها الأعلام على الادارات والمؤسسات الرسمية وكافة البلديات كافة ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة" وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.كما أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الباجي قايد السبسي، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام وفق ما أعلنته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".وأضاف عباس أن "الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بالإضافة إلى فلسطين وتونس فقدت اليوم زعيما ومناضلا وأخا وصديقا هو رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي إعتبره خليفة الزعيم الكبير العظيم الحبيب بورقيبة رائد الواقعية السياسية في تاريخنا المعاصر وصاحب الفضل باستضافة تونس للفلسطينيين على أرضها".وتقدم عباس بخالص العزاء للشعب التونسي الشقيق ولأسرة الفقيد الكبير وللأمتين العربية والإسلامية، بوفاة الصديق الرئيس الباجي قايد السبسي.