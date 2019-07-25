تونس الصغيرة، تعطي الدروس الكبيرة‎

Jeudi 25 Juillet 2019



بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، الذي نعزي أنفسنا و كل التونسيين في وفاته كأول رئيس عربي منتخب ديمقراطيا، يتساءل أصحاب النفوس المريضة ماذا سيكون مصير تونس!!! ؟؟؟؟قُضي الأمر الذي كنتم فيه تستفيان، الأمر محسوم منذ سنوات بالدستور، إنتقال سلس للسلطة بآليات دستورية واضحة لا لبس فيها، مؤسسات الدولة متماسكة تشتغل بكل طاقتها، و وضع أمني مستقر، و الحياة عادية في تونس.لله ما أعطى و لله ما أخذ، و هذه سنة الله في خلقه، أما المراهقون ، المراهنون على الانفلات و الانقلاب و خلط الأوراق، فنحن أشد تماسكا في المصائب الكبيرة، و ديمقراطيتنا صلبة رغم حداثتها و سائرون إلى الإستحقاقات القادمة بكل ثقة، و تونس الصغيرة دائما تعطيكم الدروس الكبيرة ...