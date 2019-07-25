وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي صباح اليوم

Jeudi 25 Juillet 2019
وكالات - أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الممثل المصري فاروق الفيشاوي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 67 عاما.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منير مكرم قوله إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستقام بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
ودخل الفيشاوي في غيبوبة كبدية مساء أمس نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، حتى وافته المنية.
وولد الفيشاوي بمحافظة المنوفية في الخامس من فبراير/شباط 1952، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس، ثم التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه، لينطلق نحو عالم النجومية في المسرح والسينما، ولعب أدوارا مهمة بمسلسلات تلفزيونية من أبرزها مسلسل "ليلة القبض على فاطمة".
ومن أهم أعمال الفنان الراحل في الدراما، حافة الهاوية، ومخلوق اسمه المرأة، وحضرات السادة الكدابين، وقابيل وقابيل، ورجال في المصيدة، وأولاد آدم، وغوايش، وعلي الزيبق، وعصفور في القفص، وأبناء العطش، وليلة القبض على فاطمة.
أما في السينما فقد شارك الراحل في العديد من الأعمال الهامة، منها المشبوه، وسوق المتعة، وحبيبتي من تكون، ونور ونار، وأحلام مسروقة، وفتاة من إسرائيل، وأرض أرض، وحائط البطولات، و48 ساعة في إسرائيل، والأنثى والدبور، وحنحب ونقب، والخطيئة السابعة، وتجيبها كده تجيلها كده هي كده، ورجل مهم جدا، والتحويلة، والجراج.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منير مكرم قوله إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستقام بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
ودخل الفيشاوي في غيبوبة كبدية مساء أمس نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، حتى وافته المنية.
وولد الفيشاوي بمحافظة المنوفية في الخامس من فبراير/شباط 1952، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس، ثم التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه، لينطلق نحو عالم النجومية في المسرح والسينما، ولعب أدوارا مهمة بمسلسلات تلفزيونية من أبرزها مسلسل "ليلة القبض على فاطمة".
ومن أهم أعمال الفنان الراحل في الدراما، حافة الهاوية، ومخلوق اسمه المرأة، وحضرات السادة الكدابين، وقابيل وقابيل، ورجال في المصيدة، وأولاد آدم، وغوايش، وعلي الزيبق، وعصفور في القفص، وأبناء العطش، وليلة القبض على فاطمة.
أما في السينما فقد شارك الراحل في العديد من الأعمال الهامة، منها المشبوه، وسوق المتعة، وحبيبتي من تكون، ونور ونار، وأحلام مسروقة، وفتاة من إسرائيل، وأرض أرض، وحائط البطولات، و48 ساعة في إسرائيل، والأنثى والدبور، وحنحب ونقب، والخطيئة السابعة، وتجيبها كده تجيلها كده هي كده، ورجل مهم جدا، والتحويلة، والجراج.
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