أسعار النفط تستأنف الصعود بعد انخفاض حاد نهاية جلسة الأربعاء

Jeudi 25 Juillet 2019
الأناضول - استأنفت عقود النفط الآجلة في تعاملات الخميس، ارتفاعها، بعد هبوط حاد في ختام جلسة الأربعاء، إثر تخوفات من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على طلب الخام.
وهبطت عقود النفط في ختام جلسة الأربعاء بأكثر من دولارا واحد للبرميل، رغم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، بـ 10.8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 19 يوليو/ تموز.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات الخام التجارية الأمريكية، (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، استقرت الأسبوع الماضي عند 445 مليون برميل.
وبحلول الساعة (07:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.52 بالمئة أو 33 سنتا، إلى 63.51 دولارا للبرميل.
كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.63 بالمئة أو 35 سنتا إلى 56.23 دولارا للبرميل.
وكان صندوق النقد الدولي خفض، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 بالمئة في 2019 إلى 3.2 بالمئة لأسباب عدة، منها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتخوفات إمدادات النفط.
وهبطت عقود النفط في ختام جلسة الأربعاء بأكثر من دولارا واحد للبرميل، رغم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، بـ 10.8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 19 يوليو/ تموز.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات الخام التجارية الأمريكية، (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، استقرت الأسبوع الماضي عند 445 مليون برميل.
وبحلول الساعة (07:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.52 بالمئة أو 33 سنتا، إلى 63.51 دولارا للبرميل.
كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.63 بالمئة أو 35 سنتا إلى 56.23 دولارا للبرميل.
وكان صندوق النقد الدولي خفض، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 بالمئة في 2019 إلى 3.2 بالمئة لأسباب عدة، منها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتخوفات إمدادات النفط.
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