Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Jaddat-Hobak  

إقالة قائد ''الدرك الوطني'' في الجزائر

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله - أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأربعاء، قائد الدرك الوطني، الجنرال غالي بلقصير، بعد سنة قضاها في قيادة تلك القوات التابعة لوزارة الدفاع.

وذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عين قائدا جديدا للدرك الوطني هو الجنرال عبد الرحمن عرعار، وهو يشغل حاليًا منصب قائد الأركان في الدرك الوطني، وهو ثاني أهم منصب في تلك القوات.


والدرك الوطني في الجزائر هي قوات رديفة للجيش، تتبع وزارة الدفاع، وتضم أكثر من نصف مليون عنصر، وتقوم بمهام الشرطة خارج المدن.

ولم يذكر التلفزيون سبب إقالة بلقصير، الذي تولى هذا المنصب قبل سنة فقط، خلفًا للواء مناد نوبة، في يوليو/تموز 2018.

وتتزامن إقالة بلقصير مع حملة ملاحقات ضد الفساد، شملت مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019).

ويتكفل جهاز الدرك الوطني بالجزء الأكبر من التحقيقات الأمنية في ملفات الفساد.

وشهد الجزائر، منذ استقالة بوتفليقة، إقالات عديدة لمسؤولين في قطاعات عديدة.

وأجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة (82 عامًا) على الاستقالة من الرئاسة، في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل بقايا رموز بوتفليقة من السلطة ومحاكمتهم، بجانب ضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة.

  
  
     
  
festival-b681d46f415fed25367ce7f205b4f04a-2019-07-24 18:42:42






0 de 0 commentaires pour l'article 186335



En continu

الأربعاء 24 جويلية 2019 | 21 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:18 03:34
28°
 28° % 74 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
28°-2436°-2642°-2735°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563995689|186335 1890|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires