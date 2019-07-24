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مصر: ''النقد الدولي'' يوافق على صرف الشريحة الأخيرة بملياري دولار

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
الأناضول - القاهرة - وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ولم تذكر الوكالة موعد استلام الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق، كما لم يصدر أي تعليق من جانب الصندوق.
وفي 2016، توصلت القاهرة لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.


وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وحصلت مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار عبر دفعات، بعد تطبيق سياسات تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).

ونقلت الوكالة عن مصادر بالبنك المركزي، لم تسمها، قولها إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد بعد موافقته على منح البلاد الشريحة الأخيرة من القرض، اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بـ"نجاح".

  
  
     
  
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