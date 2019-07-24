المغرب.. بن كيران ينفي تلقي ''العدالة والتنمية'' دعما ماليا من الخارج

Mercredi 24 Juillet 2019



الأناضول

- الرباط / تاج الدين العبدلاوي - جدد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" المغربي قائد التحالف الحكومي بالبلاد، التأكيد على أن حزبه لم يتلق في يوم من الأيام أي دعم مالي من الخارج.جاء ذلك خلال لقاء مفتوح، الأربعاء، بالملتقى الوطني الخامس عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية الذي تحتضنه مدينة القنيطرة (شمال)، تحت شعار: "تعبئة شبابية لتعزيز المكاسب الإصلاحية"، الذي يستمر حتى 28 يوليو/تموز الجاري.والنفي يأتي ردا على الاتهامات التي وجهها قبل أشهر، وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، المنتمي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" (ضمن الائتلاف حكومي)، لحزب "العدالة والتنمية" بتلقي الدعم المالي من الخارج، وذلك في إطار صراع الحزبين حول تصدر انتخابات برلمان 2021‎.وفي هذا الصدد قال بن كيران، رئيس الحكومة السابق: "أقسم بالله ليس عندي علم، ولا أظن أن هذا الحزب تلقى درهما من خارج الحدود".وأضاف موجها حديثه للعلمي: "اطلب من الوكيل العام (النائب العام) يأتي ويفتشنا، أم أنك يُقال لك فتقول"، دون تقديم توضحيات بما يقصده.وزاد رئيس الحكومة السابق مهاجما العلمي: "ليس لك غرام (أي قدر) من المصداقية والمسؤولية".ولفت بن كيران أن حزبه يرجع له الفضل في بلوغ العلمي منصب رئيس مجلس النواب (خلال الولاية التشريعية السابقة للبرلمان).وعاد ليؤكد مرة أخرى أن حزبه لا يسعى لتنازع السلطة مع الدولة، وقال: "جئنا من أجل مساعدة الدولة وليس لشيء آخر، فإذا قبلت بذلك مرحبا وإذا كانت كما يظهر من تصرفاتها كلما قمنا بشيء يهاجموننا بذلك فهذا شأنها".ومضى مبينا: "موقفي من الملكية غير قابل للمراجعة مهما كان"، مشددا على أن أي شخص لا يمكن أن يزايد عليه في هذه المسألة، وذلك في إشارة إلى دعمه ودفاعه عن الملكية.ودعا شباب حزبه إلى التمسك بهذا الخيار، قائلا لهم: "يجب أن يكون هذا موقفكم عن قناعة واختيار وتتشبثوا بمرجعيتكم وملكيتكم".