الجيش السوداني يحبط محاولة انقلابية بقيادة رئيس الأركان

Mercredi 24 Juillet 2019



الأناضول

- الخرطوم - أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، إحباطه محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب.جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش نشرته وكالة الأنباء السودانية.وأفاد البيان، أنه "تم الكشف عن محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان، وعدد من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد (الحاكم سابقا)"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.ووقّع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير، من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.